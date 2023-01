Catarroja fa balanç d’un any del control de plagues

El canvi climàtic provoca que s’amplie cada vegada més l’època de proliferació d’insectes, per això l’Ajuntament ha actuat amb la nova contracta

L’Ajuntament de Catarroja fa balanç de la nova contracta de control de plagues que va entrar en vigor en 2022.

Enguany s’han incrementat les actuacions, treballant en la prevenció i, al mateix temps, apostant per productes que no siguen tan nocius, però que al seu torn siguen efectius per a la lluita contra les plagues.

“Les actuacions sobre plagues són cada vegada més necessàries en mesos en què habitualment no ho eren. El canvi climàtic afecta en les poblacions de plagues, fent que, en el cas dels mosquits, amb temperatures altes i pluges en mesos habitualment secs, la temporada de control i acció es prolongue durant més de sis mesos, quan abans l’habitual sempre ha sigut de juliol a setembre.

Per això des de l’Ajuntament hem actuat i treballat a combatre-la pràcticament durant tot l’any”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

esús Monzó,

Des de la nova contracta de control de plagues s’ha treballat des d’abril fins a novembre per a controlar l’aparició d’insectes. S’ha dividit la població en diferents zones i s’han realitzat controls en les quals s’ha considerat més problemàtiques atenent les seues especials circumstàncies o per l’acumulació de persones. A més, s’han atés els avisos de la ciutadania per advertiment de presència d’insectes, en aquest cas mosquit tigre, intervenint ràpidament en la zona.

Finalment, els tractaments que s’han utilitzat són de baixa toxicitat i màxima efectivitat. “La nova contractació per part de l’Ajuntament ha estat primordial fugir d’exposar en la població de Catarroja a productes químics de manera innecessària. Atés que hi ha estudis que es desaconsellen encara que estiguen autoritzats”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.