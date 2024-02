Formació de la UPCCA a hostalers i representants de les Falles per prevenir el consum d’alcohol durant les Falles 2024.

La UPPCA de Catarroja promou hàbits de vida saludables i una cultura comunitària de salut per afrontar les addiccions.

Les persones professionals de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives (UPCCA) de Catarroja han impartit una formació a les i els hostalers del municipi i els representants de les Falles per previndre els consum d’alcohol problemàtic i reduir els seus riscos, especialment durant les Falles 2024.

La UPPCA és un recurs gratuït de l’Ajuntament de Catarroja per a la prevenció d’addiccions. Entre les seues funcions està la de posar en marxa actuacions que tenen com a objectiu reduir i/o evitar l’abús de drogues i altres conductes addictives (noves tecnologies, joc…) i, per tant , els problemes associats a aquestes, així com promoure hàbits de vida saludables i una cultura comunitària de salut. La regidora responsable d’esta Unitat, inclosa l’àrea de Benestar Social, Núria Blanch assegura que “hem d’aconseguir que tot el veïnat conega este recursos municipal que pot resultar molt útil en situacions molt difícils”

Les formacions i xerrades de l’UPPCA intentant arribar als àmbits on les addiccions poden provocar problemes més greus. Este 14 febrer els destinataris han sigut les persones que regenten locals d’hostaleria i les perssones responsables de les Falles, la finalitat és explicar-los com, des de la seua posició, poden previndre el consum problemàtic d’alcohol que posa en risc la seguretat i la vida de totes les persones i en especial de les més joves.

Esta ha sigut la segona edició de la formació, la primera tingué lloc el 12 de desembre, abans de Nadal.

Un dels àmbits on més es treballa des de l’UPPCA és en la prevenció escolar. L’escola és considerada l’entorn més important per al desenvolupament de la prevenció universal de les drogodependències i, des de fa uns anys, de l’addicció a les pantalles. Per això a banda de formació, des del servici es programen accions de reducció de riscos i campanyes de prevenció.

Com explica la regidora de Benestar Social, Núria Blanch “la posada en marxa de la UPPCA ha sigut essencial per poder oferir un servici que, cada dia més, és prioritari, per ajudar a les persones que pateixen problemes d’adició, per informar-los i oferir-los solucions i sobretot, per previndre i avançar-se al problema”.