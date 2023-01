El jove catarrogí acaba de proclamar-se campió del món sub-21 i en l’actualitat defensa la samarreta del KP Picassent

Catarroja continua retent homenatge a la seua gran pedrera d’esportistes. Que en els últims mesos han tornat a portar el nom del nostre municipi per tot el món. Aquest és el cas de David Beltrán, esportista d’elit i jugador de caiacpolo i component de la selecció espanyola sub-21. Qui recentment s’ha proclamat campiona del món.

Per aquest motiu, el jove caiacpolista ha rebut de les mans de la vicealcaldessa, Lorena Silvent, i el regidor d’esports, Alejandro García. Un xicotet homenatge i reconeixement al seu esforç i dedicació, seguit la sèrie d’homenatges que s’han realitzat als esportistes que aconsegueixen un gran èxit.

L’Ajuntament vol col·laborar i promocionar l’esport

“L’Ajuntament està sempre pendent dels seus esportistes i vol col·laborar per a difondre els seus èxits i promocionar esports que. Potser al nostre país no són tan coneguts, com el caiacpolo. Però que indubtablement reuneixen els mateixos valors que la resta de disciplines, l’esforç, dedicació i treball en equip. David Beltrán és un gran exemple d’esportista que torna a portar el nom del nostre poble per tot el món”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



La regidoria d’Esports ha volgut tindre un detall amb ell lliurant-li un reconeixement en forma de placa i un xicotet obsequi. D’igual forma, han aprofitat per a mantindre una xarrada amb la vicealcaldessa, Lorena Silvent i el regidor d’esports, Alejandro García, amb la finalitat d’acostar-los la seua evolució esportiva i la del seu club. Des del consistori, a més li’ls ha brindats tota la col·laboració que estiga al seu abast per a aconseguir els seus objectius.



David Beltrán ha sigut un dels esportistes d’elit que han demanat les ajudes que ofereix la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Catarroja en aquesta línia. Un impuls que donem al foment de l’esport i un premi a l’esforç d’aquests esportistes que combinen la vida personal amb el sacrifici i passió per la pràctica esportiva.