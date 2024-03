Catarroja impulsa la campanya Al voltant del 8 de març

Huit dones del municipi protagonitzen la iniciativa a través d’un espot en xarxes socials i un cartell en diferents suports publicitaris del municipi.

L’Ajuntament de Catarroja ha presentat aquest matí la campanya Al voltant del 8 de març. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Una iniciativa protagonitzada per huit dones catarrogines a través d’un espot en les xarxes socials institucionals i un cartell en diferents suports publicitaris del municipi.

L’objectiu principal de la campanya és reconéixer i fer valdre les dones de Catarroja. El seu treball, esforç diari i la seua lluita per una igualtat real. “Per això, aquesta iniciativa pretén visibilitzar la realitat que hi ha al voltant del 8M. En l’àmbit local i global aclamant la diversitat, la sororitat i el compromís de tota la població per a caminar cap a un temps nou en igualtat”. Expressa l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

Les huit dones protagonistes representen diverses realitats

Les huit dones protagonistes representen diverses realitats que envolten el 8 de març, cadascuna des d’un àmbit i context diferents. Aquestes dones són Conxa Romero (mestra), Marina Robledo (professora d’Educació Física), Rachida Brouhi (mestressa de casa), Ángela Moral (futbolista), Lara Asins (usuària d’un centre ocupacional), Iria Trashorras (estudiant d’Arts) i Yaiza Cangundu (tècnica d’animació sociocultural).

“Al llarg de la història, les dones han estat silenciades, invisibilitzades i, per desgràcia, oblidades. Però ara sí que podem i ha de ser un esforç social col·lectiu mostrar la innegable contribució que les dones hem fet i fem en tots els àmbits de la societat. Ciència, esport, cultura, art o política, entre altres. I hem de mostrar-ho de manera ferma i clara”, indica l’alcaldessa.

Conjuntament amb el vídeo, que s’estrenarà en les distintes xarxes socials institucionals, i el cartell. Catarroja comptarà amb una programació pel Dia Internacional de les Dones. On destaca l’Escola Municipal Feminista amb la sociòloga Carmen Ruiz Repullo (dimarts 5 de març a les 18:30 en el TAC), el Sopar de Sororitat (dijous 7 de març a les 20 h a la Masia de las Estrellas) i la lectura del manifest el mateix 8 de març a la Porta de l’Ajuntament (a les 12 h).