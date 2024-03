Catarroja inicia una intensa programació ‘Primavera Jove’ 2024

Ahir dilluns dia 25 de març s’obri el període d’inscripcions per a les activitats que componen la programació dirigida a la joventut d’entre 12 i 30 anys de Catarroja.

Catarroja obri la programació de Primavera Jove 2024. Amb una gran quantitat i varietat d’activitats que tindran lloc entre el 2 d’abril i el 31 de maig. Dirigides a la població juvenil que estiga empadronada a Catarroja o que estudie en algun dels centres educatius del municipi.



Des de l’Ajuntament de Catarroja s’impulsa de nou aquesta programació davant l’inici de la primavera. Per a donar resposta a les necessitats de la joventut catarrogina i incentivar la seua participació en les activitats municipals dirigides especialment al públic jove.



“L’Espai Jove és un centre capdavanter amb el qual es busca donar resposta a les inquietuds lúdiques. Creatives i d’informació de les persones joves i que ofereix de manera estable una programació diversa i de qualitat. Així com les millors instal·lacions per a desenvolupar les diferents activitats. Per això una vegada més, serà el lloc de trobada per a celebrar gran part dels tallers d’aquesta Primavera Jove 2024″, explica l’alcaldessa Lorena Silvent.

Pasqua Jove





Aquesta oferta presenta una gran quantitat d’activitats, entre els quals destaquen, en primer lloc, la Pasqua Jove (del 2 al 5 d’abril). Una activitat que té com a objectiu facilitar a les famílies la conciliació de la vida laboral i familiar. Durant les vacances als centres educatius i que es dirigeix a xiquets i xiquetes de segon cicle d’educació infantil fins sisé de primària, oferint-los un espai d’oci, cultural i lúdic.



A més, destaquen en el programa els tallers mediambientals ‘Arrela’t’, el Curs de Formació en Primers Auxilis (10, 17 i 24 de maig). Així com el Curs de Monitor/a d’Activitats de temps lliure educatiu i juvenil (inscripcions obertes fins al 3 d’abril). Entre moltes altres activitats gratuïtes per als i les joves entre 12 i 30 anys que es poden consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament.



Hui s’ha obert el període d’inscripció per a les activitats, la qual es farà de forma telemàtica i serà imprescindible per a poder participar. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.