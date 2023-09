Catarroja instal·larà Punts Violeta en els concerts i en les discomòbils durant les Festes Majors

Els espais comptaran amb professionals especialitzades

La programació festiva de Catarroja estrena aquest cap de setmana els seus concerts i discomòbils destinats a la població més jove del municipi.

Així, el dissabte 16 de setembre, serà el torn de Maluks, que en l’Espai Clara Campoamor, a les 23.30 hores, presentaran el seu disc ‘Som i vibrem

’A continuació, la destacada Dj Tanya Rys posarà el fermall final a la jornada de dissabte amb sons més electrònics en la primera de les 3 discomòbils programades durant aquestes festes.

En les tres discomòbils programades en el calendari festiu (dies 16, 22 i 29 de setembre), així com en els concerts de Maluks, Camela (29 de setembre) i Tributo a la Oreja de Van Gogh (30 de setembre), l’Ajuntament de Catarroja instal·larà un Punt Violeta, un espai destinat a la sensibilització del públic en matèria de violència masclista i per a l’atenció i ajuda a víctimes de qualsevol classe d’agressió sexista, que comptarà amb personal especialitzat per a atendre qualsevol situació que puga produir-se.

“Des de l’Ajuntament volem continuar avançant en l’erradicació de la violència cap a les dones. I volem que les nostres Festes Majors siguen unes celebracions lliures de comportaments i agressions sexistes”, remarca Lorena Silvent, alcaldessa de Catarroja.



A més, accions com el Punt Violeta “contribueixen a visibilitzar i sensibilitzar a tota la ciutadania de possibles situacions de violència que poden sofrir les dones”, incideix Silvent.

Les actuacions

Pel que fa a la música, el dissabte 16 de setembre, Maluks acostarà a Catarroja un directe on el grup femení valencià pretén sorprendre el ritme de la cúmbia digital, ritmes tropicals i reggae o dancehall. A continuació, DJ Tanya Rys acostarà la música electrònica que l’ha convertida en una referent en el sector, participant en festivals com l’Urban Beach o promovent esdeveniments com ‘Amb veu de dona’.

Recordatori Punts Violeta:



Dia 16 de setembre: Concert Maluks

Dia 29 de setembre: Concert de Camela

Dies 16, 22 i 29 de setembre: Discomòbils

Dia 30 de setembre: Concert Tribut Oreja de Van Gogh