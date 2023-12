Catarroja inverteix 181.750 euros en ajudes escolars

El regidor d’Educació, José Antonio Cuberos, explica que «en total, 855 alumnes i les seues famílies són beneficiàries de les beques i ajudes en diferents etapes educatives»

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria d’Educació destina 181.750 euros a beques escolars. Des de l’etapa educativa de zero a tres anys fins als millor expedients de batxillerat.

Són 855 estudiants els i les beneficiàries de les beques. «Que tenen com a objectiu ajudar a la conciliació familiar. Garantir la igualtat d’oportunitats, i premiar l’esforç acadèmic depenent de l’etapa educativa a la qual van destinades les beques». Explica el regidor d’Educació, José Antonio Cuberos.

Les ajudes per a l’Educació Infantil de 0 a 2 anys es materialitzen al llarg del curs. Des de setembre de 2023 a juny de 2024. En total són beneficiàries 140 famílies amb una quantitat econòmica global de 140.000 euros. Per ajudar a la conciliació familiar i promocionar la primera etapa educativa.

L’assignació per a l’adquisició de materials escolars per a l’alumnat de 2n Cicle d’Infantil, per garantit¡r la igualtat d’oportunitats, ascendeix a 34.250 euros. Les 685 famílies becades ja han rebut l’ajuda que ja han estat abonades als centres i repercuteixen en la quota que, per concepte de materials, han de pagar les famílies.

Les subvencions per a l’alumnat amb necessitats especials estan destinades a sufragar despeses de materials escolars o serveis professionals específics, amb una quantia global de 2.500 euros.

Finalment, les beques universitàries estan destinades a premiar l’esforç acadèmic dels cinc millors expedients de Batxillerat del curs 2022-2023. El lliurament d’aquestes beques es va realitzar a les III Jornades de Ciutat Educadora, en l’acte de reconeixements als millors expedients.