Catarroja licita les obres de la connexió ciclista amb Paiporta

L’obra «compta amb una aportació provincial de 120.000 euros per a l’execució. 20.000 euros per a la redacció del projecte, i la via connectarà Paiporta, Massanassa i Catarroja», explica el regidor d’Urbanisme de Catarroja, Martí Raga.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat la licitació de l’obra de la ciclovia que connectarà Paiporta amb Catarroja i Massanassa pel barranc de Xiva

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat la licitació de l’obra de la ciclovia. Que connectarà Paiporta amb Catarroja i Massanassa pel barranc de Xiva. La intenció del projecte és connectar per la vora del barranc de Xiva els municipis de Paiporta, Catarroja i Massanassa. I tenir a més comunicació amb la via ciclopedestre que discorre per la CV-400.

A través de la via existirà la possibilitat de connexió amb la resta de poblacions de l’àrea metropolitana i amb la ciutat de València. El pla ciclopedestre facilitarà també la connexió de la resta de localitats amb el Port de Catarroja. Que ja compta amb un carril bici que comunica el Parc Natural de L’Albufera amb el centre urbà de Catarroja.

El regidor d’Urbanisme, Martí Raga, destaca «que l’objectiu és que l’ús d’aquestes vies no sols siga recreatiu. Sinó que a més servisca per a la mobilitat diària i que molta població es connecte a través d’una ruta segura i ràpida. Respectant els camins d’interés natural o paisatgístic, teixint una xarxa de mobilitat integrada en la naturalesa aprofitant camins que ja existien».

El recorregut de la nova via transcorrerà per sòl de terra en el terme de Paiporta fins a arribar a Catarroja per vora barranc fins a l’altura de l’avinguda Generalitat i el col•legi Larrodé, mentre que la part urbana de Catarroja estarà segregat del trànsit de vehicles amb separadors. El tram de Massanassa discorrerà per ciclocarrers i itineraris urbans.

Les vies ciclopedestres es caracteritzen per buscar tant l’accessibilitat universal com la continuïtat, facilitat i seguretat en tot el seu recorregut, afavorint l’autonomia i integració per a tots les persones usuàries.

L’Ajuntament de Catarroja ha rebut de la Diputació de València una subvenció per a desenvolupar el projecte ja i una ajuda de 120.000 euros per als tres municipis per a materialitzar-lo.