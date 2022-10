Serveis Socials s’ha reforçat amb SASEM, un programa destinat a tractar situacions vinculades amb la salut mental de la ciutadania

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, l’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Serveis Socials, ha organitzat les jornades, SanaMent. Aquest esdeveniment ha pretés visibilitzar aquesta data tan important que defensa el dret a la salut mental com un atribut universal i necessari, tractant qüestions tan diverses com el benestar emocional, la depressió, el suïcidi juvenil i la cura de la salut mental en els equips professionals.

El Teatre Auditori s’ha convertit en un espai de reflexió entorn a aquest tema en un dia que ha finalitzat amb la representació ‘Una de diazepam al dia” de Tripolar, Teatre per a la salut.



“Venim de viure una pandèmia dolorosíssima pels seus efectes directes en la salut de milions de persones i centenars de veïns i veïnes, però les conseqüències d’ella a nivel de salut mental, a més del nou marc social en el qual ens trobem són un nou repte per a una administració com la nostra que es preocupa per les persones.

Conscients d’això des de l’Ajuntament hem reforçat els nostres serveis socials amb professionals que ajudaran en aquest camp de la salut mental a les persones que el precisen, ja que no és un estigma, sinó una necessitat”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja qui ha inaugurat les jornades.



En aquesta línia, l’àrea de serveis socials ha posat en marxa el Sasem. Aquest programa té com a objectiu general previndre la cronificació dels problemes de salut mental i procurar la permanència de la persona en el seu entorn familiar i comunitari, evitant la institucionalització. La intervenció es dirigeix a persones d’entre 18 i 65 anys amb problemes greus de salut mental i amb una sèrie de necessitats a nivell social i comunitari.



Durant les jornades, a més de presentar aquest servei, s’han exposat diferents experiències sobre com afrontar, des de l’administració, casos diversos de situacions en l’àmbit de la salut mental. Igualment s’ha volgut vincular aquesta jornada des de l’art mitjançant la presentació del projecte ‘El cos que no és vol’ de Núria Berga o l’obra teatral, “Una de diazepam al dia” de Tripolar teatre per a la salut que mitjançant l’humor han mostrat una visió humanitzada de la Salut Mental.