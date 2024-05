Catarroja ofereix com a novetat l’Aula d’Estudi de l’Espai Jove

L’aula estarà oberta fins el 5 de juny amb horari diürn i nocturn.

L’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa com a novetat l’Aula d’Estudi de l’Espai Jove. Amb l’objectiu de facilitar que l’alumnat puga preparar-se per a les proves de cicle formatiu, Ebau i exàmens finals.

“Aquesta iniciativa de l’Ajuntament busca donar resposta a la joventut. Que estudia al municipi i que necessita un horari més ampli. Així com més llocs habilitats per a l’estudi”, expressa l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

L’Aula d’Estudi està disponible a les modernes instal·lacions de l’Espai Jove i estarà oberta fins el 5 de juny. En una franja horària àmplia perquè les persones usuàries puguen aprofitar aquest espai al llarg de tot el dia. Ja que, a més de cobrir l’horari habitual d’aquest espai, s’amplia amb un horari nocturn.

D’aquesta manera, els i les joves tindran accés a l’aula d’estudi de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 20:00, a més d’un horari nocturn de 20:00 a 24:00, i els dissabtes de 10:00 a 14:00.

Una vegada més l’Espai Jove, situat en un punt estratègic de la ciutat i junt a altres dotacions culturals com són el TAC o el Museu Antonia Mir, tracta de ser un referent per a la joventut per les seues instal·lacions, serveis i programació d’activitats d’oci saludable i educatives, i que a més també ofereix un espai per als i les estudiants que ho necessiten i amb un horari que s’ajusta a les seues necessitats.