«Entre els projectes de Cooperació Internacional, l’Ajuntament ofereix places de voluntariat internacional al seu personal tècnic mitjançant un projecte del Fons Valencià per la Solidaritat», explica la regidora de Benestar Social, Núria Blanch

L’ajuntament de Catarroja participa en el projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat

L’ajuntament de Catarroja participa en el projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat, per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica en municipis i entitats de Bolívia i l’Equador.

El projecte és propi de l’Ajuntament de Catarroja, ja que el consistori és soci del Fons Valencià per la Solidaritat i, per tant, la participació no té cap cost directe sobre l’assistència tècnica, ni per a l’entitat local ni per al seu personal tècnic municipal que desitge participar.

«Els objectius del projecte són crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, i prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del sud», ha explicat la regidora de Benestar Social, Núria Blanch.

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” està enfocat a personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià; persones tècniques de qualsevol ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons, però que estiguen empadronades en un municipi o espai mancomunat adherit al Fons; i personal especialitzat de la Comunitat Valenciana. Les places que s’ofereixen es concentren majoritàriament en l’àmbit del turisme, periodisme, agents de desenvolupament local, música, joventut, igualtat, gerència, enginyeria i gastronomia.

La iniciativa també pretén obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons en projectes de cooperació internacional al desenvolupament que està executant l’entitat. També es pretén afavorir la creació d’àrees de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i localitats de països del sud; sensibilitzar a les persones voluntàries sobre la realitat dels municipis del sud i sobre la importància de la cooperació internacional al desenvolupament; i empoderar al personal tècnic sobre la importància dels ODS.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.