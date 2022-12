Catarroja prepara una completa programació nadalenca amb el retorn de totes les activitats

El Parc d’Oci Nadalenc i el programa Nadal Jove cobreixen un programa d’oci molt complet per als més menuts

L’Ajuntament de Catarroja ha preparat un programa molt intens per a les pròximes festes nadalenques que tindrà com a colofó la visita del Pare Noel i la cavalcada dels Reis Mags que repetirà el seu espectacular format de 2022. A més, la proposta comptarà amb una programació d’oci destinada al públic més jove amb Nadal Jove.

Com a guinda, la tercera edició del concurs de decoració nadalenca, balcons i pesebre o la recuperació del Mercat de Nadal. La programació s’organitza de manera transversal per les regidories de Festes, Infància, Adolescència, Joventut, Esports i Transversalitat i Polítiques d’Igualtat.

El tret d’eixida el donarà el Mercat de Nadal, que l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Impuls Econòmic, recupera enguany amb un nou format. Així doncs, l’Avinguda Diputació es convertirà del 2 al 4 de desembre en un gran centre comercial on la ciutadania podrà demostrar el potencial comercial del seu municipi. Tot això anirà acompanyat d’una sèrie d’activitats paral·leles que començaran en la vesprada del divendres a les 17 hores fins al diumenge a les 20,30 hores.

“Catarroja es bolca un any més amb les festes nadalenques. Enguany ens fa especial il·lusió poder recuperar el Mercat de Nadal, la qual cosa demostrarà un gran impuls per al nostre sector comercial en unes dates de gran venda, però també competència, que amb activitats com aquesta es demostra la qualitat del nostre comerç. Enguany els més joves tornaran a ser els protagonistes de la programació amb un gran nombre d’activitats que inclouran, tallers infantils, el parc d’oci i les esperades visites del Pare Noel i cavalcada dels Reis Mags que repetirà el format iniciat l’any anterior que va fer les delícies de les famílies”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.

La primera de les activitats serà el Concurs de decoració nadalenca que tant d’èxit ha tingut en anys anteriors. Aquesta edició repeteix format en les seues diferents modalitats de decoració de balcons i pesebres. La presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de desembre i les bases estaran disponibles en la web municipal a partir del dia 1.

Per al públic infantil (entre 3 i 12 anys) s’ha programat tota una sèrie d’activitats que van des de tallers de decoració nadalenca, tallers de cuina en família, passant per la representació teatral de ‘La Princesa de la motxilla groga’ de Takiri Art Company, fins a una visita a la Casa del Ratoncito Pérez.

El segon d’aquests programes és el Nadal Jove, que del 23 al 31 de desembre posarà en marxa un programa molt complet d’activitats i eixides per als més joves amb inscripció prèvia. Les activitats seran des d’una eixida a la Fira de Nadal, Taller de Cuina, Taller de Parkour, Ruta de Senderisme, Karts, Fun Jump, i Pista de gel.

D’igual forma, enguany repeteix el Parc d’oci Nadalenc en el pavelló municipal, una sèrie d’activitats destinades al públic d’entre 1 i 12 anys, des de manualitats, jocs espectacles… L’horari serà l’habitual d’11 a 14 i de 17 a 20 hores els dies 27 i 28 de desembre.

Els Reis Mags i Pare Noel

Quant a les visites més especials, enguany des de l’Ajuntament s’ha tornat a contactar amb el Pare Noel, que el 23 de desembre recorrerà en vehicle descapotable el municipi per a fer les delícies dels més menuts. L’endemà, vespra de la seua arribada a totes les cases del municipi, s’ha preparat una gran festa en la Plaça Major, amb activitats per als més menuts i un gran photocall amb Pare Noel.

També els Reis Mags tornaran als carrers de Catarroja el pròxim 5 de gener en una espectacular cavalcada que reeditarà el nou format estrenat en l’anterior edició on l’espectacle i la proximitat amb els tres mags d’orient seran els principals al·licients. Igualment els Reis muntaran el seu campament real en els diferents barris del municipi per a recollir les cartes de les xiquetes i xiquets de Catarroja. Igualmente, les famílies més matineres podran depositar la seua carta en la bústia real que s’instal·larà a l’Ajuntament a partir del 2 de desembre.

Acomiadar l’any a Catarroja

Finalment, dins d’aquesta completa programació de Nadal, Catarroja acomiadarà l’any amb la seua tradicional Sant Silvestre. Aquesta carrera lúdica, que compta amb la col·laboració del Club de Atletisme Catarroja Unió Esportiva partirà el 30 de desembre des del Teatre Auditori, amb un recorregut per a tota la família on es convida a anar disfressat per a participar de sortejos i regals.

Finalment, el 31 de desembre s’ha programat la festa de cap d’any de 23.30 hores a 4 de la matinada en la Plaça llotgeta. Retransmissió de les campanades, discomòbil i moltes sorpreses per a donar la benvinguda a l’any 2023.