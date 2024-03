Catarroja presenta el Pla Municipal d’Inclusió Social

EL departament de la regidora Nuria Blanch presenta al nou equip de Benestar Social i l’estratègia municipal amb els quatre eixos d’actuació.

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Catarroja ha presentat l’aposta municipal de política social a través del Pla Municipal d’Inclusió Social. «Una eina de planificació, ordenació i gestió, que inclou actuacions i mesures per a reduir les desigualtats a través de quatre eixos estratègics». Explica la regidora de Benestar Social, Núria Blanch

Per a millorar la governança en matèria de polítiques socials, el Pla Municipal d’Inclusió Social de Catarroja aporta una visió integral i transversal de les problemàtiques establert en Pla Estratègic de Catarroja (PAC). El Pla Estratègic de Serveis Socials, el Pla d’Igualtat de Catarroja i el Pla Valencià d’Inclusió Social (PVICS).

Els quatre eixos del Pla Municipal d’Inclusió Social són la inclusió sociolaboral de col·lectius amb especial vulnerabilitat, la protecció de la infància i promoció de l’oci alternatiu, la promoció de l’envelliment actiu i lluita contra la solitud no desitjada i finalment, garantir l’accés a un habitatge digne.

Per a millorar en el seguiment i en l’acompanyament a les persones en risc d’exclusió o de vulnerabilitat social que tinguen dificultats per a formar part del mercat laboral, es facilita la col•laboració interdepartamental per a plantejar actuacions que es mantinguen al llarg del temps.

En referència a la protecció de la infància i promoció de l’oci alternatiu, es crearan instruments que afavorisquen la participació activa de la joventut en l’organització d’activitats i festejos, a més de dotar al municipi d’espais segurs en els quals practicar esport de manera lliure i gratuïta dissenyant programes de formació i oci destinats a dones víctimes de violència de gènere.

Per a promocionar l’envelliment actiu i lluita contra la solitud no desitjada es promouran les eines necessàries perquè Catarroja siga una ciutat amigable amb les persones majors i oferint programes per a persones que sofreixen la solitud no desitjada, entre altres qüestions.

I per a garantir l’accés a un habitatge digne es crea una oficina de gestió d’habitatges que resolga els dubtes en aquest àmbit i que dona suport a l’elaboració de material tècnica per al posicionament d’ajudes que vinguen d’entitats superiors.

El Pla Municipal d’Inclusió Social, juntament amb el nou equip de Benestar Social, ha estat presentat en una jornada formativa en la qual han participat les associacions locals i les persones usuàries del servei.