Catarroja presenta ‘El racó de la memòria’

«Presentem el primer episodi del projecte ‘El racó de la memòria’ amb la projecció d’un documental sobre la desapareguda Farmàcia Cabanes,

Amb la intenció d’involucrar a la ciutadania en l’elaboració i elecció dels següents audiovisuals», explica el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó

El projecte ‘El racó de la memòria’ es presenta demà dijous, 23 de maig, a les 19.00 hores al Tac de Catarroja, un esdeveniment que es converteix en un tret d’eixida a «un procés participatiu de la ciutadania per crear un circuit d‘espais emblemàtics del nostre poble, a través de la història oral, anècdotes i personatges que ens traslladen i ens recorden edificis o llocs desapareguts o ens ajuden a posar en valor els que tenim, des d’un punt de vista etnològic i social», explica el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó.

El projecte pretén «ser un nexe intergeneracional per implicar a la joventut i a les persones nouvingudes amb les arrels del poble mitjançant els records de la gent gran, amb una iniciativa audiovisual del programa Activa’t Sènior», comenta Jesús Monzó, vicealcalde i responsable de Persones Majors de l’Ajuntament de Catarroja.

‘El racó de la memòria’ és un circuit per edificis del poble per entendre la idiosincràsia pròpia i els costums, tradicions i estructura urbana, social i econòmica de Catarroja, que s’inicia amb l’episodi ‘Farmàcia Cabanes’, un negoci desaparegut fundat per José Cabanes, una de les persones més rellevants del poble entre 1940 i 1980, per la seua tasca social i professional.

El projecte ‘El racó de la memòria’ es complementarà amb ‘Històries de vida’, una iniciativa, també des de la regidoria de Persones Majors, per contar la contribució de persones a la història de Catarroja o bé, conéixer més i millor el poble amb el dia a dia dels catarrogins i catarrogines amb una trajectòria vital extensa.

La presentació del projecte ‘El Racó de la memòria’ comptarà amb «la participació de la filla i el nét de José Cabanes, així com les persones que han contribuït a la creació del documental», comenta Jesús Monzó, «i esperem que en la presentació puga eixir la idea o les propostes per al segon episodi d’un projecte il·lusionant per mantenir viva la memòria i la història del nostre poble».