En el solar previst per al nou institut se situarà també el nou centre de formació de Labora que complementarà a l’existent

L’Ajuntament de Catarroja continua cremant etapes per a l’edificació del nou IES. Així doncs s’ha comunicat a Conselleria d’Educació l’avantprojecte del centre que comptarà amb 16 aules de Secundària i 4 de Batxillerat.

Una vegada acceptat, començarà la fase de licitació de l’institut, donant pas de manera immediata a la construcció d’una nova infraestructura educativa necessària per al municipi.



“Des de l’Ajuntament estem posant tot de la nostra part per a poder dotar a Catarroja de l’Institut que necessita. Anem cremant etapes i amb l’ajuda de la Conselleria prompte podrem dir que les màquines es troben ja en el solar edificant no sols l’IES, sinó també l’ampliació del Centre Labora que s’ha convertit en un referent a nivell comarcal”, explica José Antonio Cuberos, regidor d’Educació.



D’aquesta manera dels 24.000 metres quadrats de parcel·la en l’avinguda Jaume I, 15.000 estaran destinats a la construcció del nou IES, mentre que els 9.000 restants serviran per a l’ampliació del Centre Labora de Catarroja.



Finalment, des de l’Ajuntament s’ha realitzat una primera visita a l’IES Berenguer Dalmau per a conéixer les necessitats en millora i ampliació d’infraestructures per al pròxim curs. Una vegada es coneguen es tramitarà un Pla Edificant per a posar-les en marxa al més prompte possible.

