Catarroja presenta una nova edició del “Voluntariat pel Valencià” 

Unes 50 persones assistiren ahir a l’Escola d’Adults de Catarroja per donar el tret d’eixida a una nova edició del Voluntariat pel Valencià.

A l’acte intervingueren Vicent Moreno, president de GUAIX, Dariana i Ezzahra, participants d’altres edicions i el regidor Martí Raga. Els quatre van coincidir en la importància de parlar la llengua per mantindre-la viva.

Dariana és romanesa, quan va arribar a Catarroja a l’any 2004 i va matricular al seu fill a un col·legi públic del municipi. Es va adonar que els deures i les comunicacions de l’escola eren en una llengua que no era castellà. Immediatament va decidir que a més de castellà havia d’aprendre eixa llengua perquè era la del lloc on havia triat viure.

Al 2005 quan l’escola Jaume I de Catarroja va fer una experiment pilot. El germen del que un any després seria el Voluntariat pel Valencià. Dariana no va dubtar en formar part, des d’aleshores ha estat vinculada al projecte. Al 2008 va entrar a formar part de l’equip del Voluntariat d’Escola Valenciana. Poc després es va encarregar de fer la coordinació tècnica del programa, fins 2018. A dia de hui col·labora amb el Voluntariat des de la militància.

El cas d’Ezzahra és diferent. Va nàixer a Catarroja però la seua família és marroquina. Que a sa casa es parlara àrab i que al carrer amb el castellà tinguera prou per relacionar-se no fou suficiente per a ella. Des de què el va escoltar a l’escola Ezzahra volia parlar valencià. Per això va aprofitar les classes per aprendre’l i utilitzar-lo al seu dia a dia. Enguany intentarà compatibilitzar les classes a la Universitat amb la tasca de voluntària. Per anar un pas més enllà en la seua vinculació amb el projecte. Com Dariana considera que el valencià és la seua llengua.

El Voluntariat pel Valencià és, tal i com explica Dolors Gimeno, regidora responsable de Promoció Lingüística de Catarroja “una ferramenta molt útil per a les persones que no parlen la nostra llengua i volen parlar-la. A més a més, serveix per connectar a gent que d’altra manera no s’hagueren conegut i és la prova més evident de què les llengües uneixen, sempre”. La presentació d’esta nova edició ha sigut un èxit, amb una sala de l’Escola d’Adults de gom a gom, a les intervencions inicials dels convidats es van afegir els testimonis d’algunes de les persones voluntàries i de les seues parelles lingüístiques, totes van coincidir en la necessitat de parlar valencià per mantindre’l viu i en què el Voluntariat els ha aportat l’estima i la consciència per protegir