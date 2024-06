La regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Catarroja ha programat les primeres Jornades de Cal·listènia

Les quatre jornades es realitzen a la plaça dels Furs, a la zona Steet Work Out

La regidoria de Parcs i Jardins ha iniciat les quatre Jornades de Cal·listènia als parcs «per ajudar a optimitzar l’ús dels aparells i introduir a noves persones usuàries». Explica el regidor de Parcs de Jardins, Martí Raga

La regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Catarroja ha programat les primeres Jornades de Cal·listènia. Per tal d’ajudar a les persones esportistes a optimitzar l’ús dels aparells i animar introduir a noves persones usuàries en la pràctica de l’esport a l’aire lliure.

Les quatre jornades es realitzen a la plaça dels Furs, a la zona Steet Work Out. Amb la supervisió i direcció de professionals de la tècnica de l’esport a l’aire lliure. Les sessions s’inicien amb l’escalfament, i posteriorment els exercicis d’estirament. Per passar a l’ús dels aparells amb l’explicació de les diferents intensitats per aconseguir l’objectiu esportiu i adaptat a les possibilitats i expectatives de cada participant. Finalment, la sessió s’acaba amb una nova tanda d’estiraments.

Un dels objectius de la planificació del departament consisteix a adaptar els espais urbans a les necessitats de la ciutadania.

El regidor de Parcs i Jardins, Martí Raga, ha assenyalat que un dels objectius de la planificació del departament consisteix a adaptar els espais urbans a les necessitats de la ciutadania. A més d’afavorir que siguen espais socials, educatius, patrimonials i esportius, «com espais d’infraestructura verda urbana que redueixen l’illa de calor i contaminació. Però que també ens ajuden a millorar la salut i es converteixen en un espai de socialització i de cohesió social».

La primera sessió s’ha celebrat hui dimarts 18 de juny a les 9.00. La segona a les 19.00 hores. Les pròximes seran dissabte 22 de juny a les 9.00 hores, i dimecres 26 de juny a les 19.00 hores. Per tal d’apuntar-se cal escriure a carrers@catarroja.es o per whatsapp al número 670 085 315.

Per una altra banda, a la zona de cal·listènia s’han instal·lat nous aparcabicicletes per facilitar l’arribada esportiva a la zona, ubicada en el trajecte del carril bici en la Ronda Nord de la localitat.

La regidoria de Parcs i Jardins «està planificant una nova zona de cal·listènia a la zona de Príncep d’Astúries. Que s’inclourà en la remodelació del parc que començarà a executar-se a finals d’any», explica el regidor de Parcs i Jardins i Urbanisme, Martí Raga.