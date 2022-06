L’informe preliminar es va presentar durant la jornada informativa sobre transició energètica celebrada el passat divendres, en la qual també participà la cooperativa energètica impulsada per un grup de ciutadans

L’Ajuntament de Catarroja posarà a disposició de la ciutadania un informe sobre la instal·lació de plaques solars en totes les teulades del municipi.

Així ho va anunciar la regidora de Transició Ecològica, Elisa Gimeno, en el marc de la jornada informativa sobre transició energètica celebrada el passat divendres, a la qual hi van assistir prop d’un centenar de veïnes i veïns, i en la qual es va presentar la cooperativa energètica impulsada per un grup de ciutadanes i ciutadans.



Elisa Gimeno va avançar algunes de les conclusions d’este estudi, que encara té caràcter preliminar i que molt prompte estarà a l’abast de la ciutadania. Així, les teulades públiques i privades de Catarroja tenen un potencial solar suficient per arribar a produir 94,3 Mwp amb la instal·lació de fins a 241.000 plaques. L’estudi ha identificat, així mateix, les teulades més adients per a la instal·lació de plaques solars, entre les quals hi ha teulades públiques, com les situades al cementeri municipal, i també privades, sobretot al polígon industria

l. L‘estalvi potencial màximi pot arribar a ser superior als 24 milions d’euros anuals, així com en materia ambiental pot evitar una gran quantitat d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquest estudi també ha identificat els punts de major consum pel que fa als edificis públics, per tal de prendre mesures per a reduir-ne la despesa energètica.



Aquesta jornada va comptar amb les intervencions de Joan Herrera, director d’Acció Ambiental de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat; Pedro Fresco, director general de Transició Ecològica; Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de Medi Ambient i Mila Garcia, presidenta de la cooperativa energètica de Catarroja.



L’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó va obrir la jornada recordant les accions que el consistori està aplicant per a propiciar el canvi de model energètic, començant per la renovació del Pacte de les Alcaldies pel Clima al qual es va afegir el municipi fa set anys. Segons Monzó “ens calen polítiques valentes que aposten per l’economia verda i la sostenibilitat i, en concret, per la transició energètica”.



Joan Herrera, director d’Acció Ambiental de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat, va contextualitzar el moment actual pel que fa a l’oportunitat per a les cooperatives energètiques.

En la seua opinió, aquestes comunitats poden aportar “allò que li falta al món de l’energia: la confiança”, a més d’assegurar que “la comunitat energètica ens permet empoderar-nos, començant per l’autoconsum, però també pel preu al qual accedim a l’energia”. Herrera també va lloar el suport que l’Ajuntament de Catarroja està prestant a la comunitat energètica local, ja que “és tracta d’una oportunitat fantàstica, sobretot amb un ajuntament de cara com el de Catarroja. L’escenari és únic, perquè el vector de canvi en les ciutats és l’energètic, el climàtic i l’ambiental”.



Pedro Fresco, director general de Transició Ecològica va assegurar en la seua intervenció que en l’ambit de l’energia “va a canviar tot. I va a canviar perquè ho necessitem, ja que anem cap a un canvi de paradigma en el qual variarà la forma que té el món de produir energia”.

El director general de Transició Ecològica va fer una crida a l’acció, ja que “hui és el moment de tirar endavant i d’aprofitar les ajudes de les diferents administracions, tot i que les comunitats energètiques no han de necessitar viure d’estes subvencions”.



Per la seua part la vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, va presentar el pla Reacciona i el manual per a la creació de comunitats energètiques, recentment elaborat gràcies a un treball en xarxa que ha implicat moltes persones i organitzacions.



Finalment, Mila Garcia, presidenta de la cooperativa energètica de Catarroja, va fer un resum del primer any d’activitat d’esta comunitat, que ja compta amb més d’una trentena de persones associades, descacant com a punt fort de la mateixa “l’horitzontalitat en la presa de decisions.

