Catarroja Reforça el Pla de Neteja per Prevenir Inundacions i Millorar la Ciutat

Intensificació de les Tasques de Neteja durant Agost

Diagnosi de Millora: Una Estratègia per Optimitzar els Serveis

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i el benestar dels seus ciutadans, l’ajuntament de Catarroja ha augmentat les tasques de neteja urbana durant el mes d’agost. Aquesta acció es realitza amb l’esperança de millorar l’eficiència dels serveis municipals i oferir un entorn més net i segur per als residents.

En paral·lel, l’ajuntament també està desenvolupant un diagnosi de millora. Aquesta estratègia analitzarà les necessitats i les àrees d’oportunitat per reforçar encara més els esforços de neteja en tota la ciutat. Aquesta diagnosi servirà com a guia per determinar on es necessiten més recursos, així com per identificar les millors pràctiques i les possibles solucions als desafiaments actuals.

A més d’aquests esforços de neteja, l’ajuntament està implementant un pla específic per a la neteja d’embornals i claveguerams. Aquest pla té un objectiu clar: filtrar l’aigua procedents de les pluges i, d’aquesta manera, prevenir possibles inundacions que puguen representar una amenaça per a la població. Els embornals i claveguerams són vitals per al drenatge eficient de les aigües pluvials, i la seua correcta neteja i manteniment són crucials, especialment en zones on les pluges intenses són comunes.

Aquestes mesures reflecteixen el compromís de l’ajuntament de Catarroja amb la seguretat, el benestar i la qualitat de vida dels seus residents. Amb aquestes accions, l’ajuntament espera no solament reforçar la infraestructura de la ciutat, sinó també promoure una cultura de responsabilitat i cura de l’entorn.

Els residents són encoratjats a col·laborar amb les autoritats municipals, informant sobre qualsevol problema o àrea que necessite atenció especial. A més, es recomana a la ciutadania a estar informada sobre les diferents iniciatives i plans de neteja a través del portal de notícies de l’ajuntament.

Amb la col·laboració de tots, Catarroja pot continuar sent un lloc net, segur i agradable per a viure, treballar i gaudir.