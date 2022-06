Els diferents serveis implicats posen en comú el seu treball en aquesta àrea i propostes per a millorar els àmbits d’actuació

L’Ajuntament de Catarroja ha convocat una reunió entre els diferents serveis implicats en l’àmbit de protecció a les víctimes de violència de gènere i la prostitució. Es tracta de conjuminar esforços per a donar a conéixer totes les accions que s’estan realitzant en una actuació conjunta molt transversal que ocupa diversos serveis municipals i millorar, si és necessari la coordinació d’aquests en vies d’evitar que es produïsquen situacions d’indefensió.



“La gran faena i esforç que estem realitzant a l’Ajuntament de Catarroja com a administració municipal ha de ser cada vegada més eficaç, per això reunions com aquesta són tan enriquidores. Afortunadament la nostra societat és cada vegada més conscient que uns certs comportaments no són admissibles i que nosaltres estarem treballant per a protegir les víctimes de violència de gènere i prostitució, una tasca que en la qual la ciutadania ha d’estar implicada”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



Així doncs, a la reunió de coordinació han acudit, representants del govern municipal, encapçalats per la vicealcaldessa, Lorena Silvent, i la regidora d’Igualtat, Beatriz Sierra, així com personal de la Guàrdia Civil, Policia Local, Unitat d’Igualtat, centre Labora, els Instituts d’educació Secundària del municipi, ADL, Espai Lilith i Benestar Social. Totes les àrees han compartit les seues experiències per a després buscar noves vies de comunicació o camins per a continuar millorant el servei.