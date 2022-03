Catarroja se suma a la iniciativa ‘Coros Por la Paz’

Més de 400 cors i institucions musicals de tot l’Estat s’organitzen a través de les xarxes socials per a cantar junts per la pau



“Més de 400 cors, institucions i escoles de música de tot l’Estat s’han sumat ja a la iniciativa Coros por la Paz, impulsada per la Família Coral Santiago Apóstol de Griñón per a cantar per la pau el diumenge 27 de març. “Al ritme que va la convocatòria, no descartem multiplicar per dos la quantitat d’assistents d’ací al dia 27”, assegura Mariano García, coordinador general de Cors Per la Pau.



En tots els actes s’interpretarà l’obra popular “Dona Nobis Pacem”, una peça “perfecta” per a una convocatòria com aquesta perquè se serveix de “una llengua universal, com el llatí”, té “un missatge que tothom entén, ja que significa ‘dona’ns pau’” i és “molt fàcil d’interpretar, fins i tot per a aquells que s’estiguen iniciant ara en el cant polifònic”, afirma Mariano García, que també és el director de la Família Coral Santiago Apòstol.



A Catarroja serà el Cor de la Unió Musical i la Coral Sant Pere les encarregades de liderar la convocatòria, que se celebrarà el diumenge 27 de març al migdia en la Plaça Major. Coros por la Paz ha creat la plataforma web www.corosporlapaz.org per a coordinar als cors que participen en la iniciativa

