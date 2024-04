Catarroja s’ompli d’innovació i creativitat amb l’espectacle inèdit de Les Percudones i la coral ‘Musiencant’ 

Unes 150 veus de les corals dels diferents centres educatius col·laboradors s’uneixen en la posada en escena d’aquesta actuació commemorativa i reivindicativa.

L’Ajuntament de Catarroja va programar aquesta actuació en commemoració del Dia Internacional de la Creativitat i la Innovació

El Teatre Auditori de Catarroja (TAC) es va omplir de públic de totes les edats el divendres. Per l’espectacle ‘Quan les deesses tocaven els tambors’ del grup musical Les Percudones i la coral Musiencant amb 150 veus d’escolars. Una actuació musical on la dansa, la percussió, el cant i la innovació van tindre un paper protagonista.

L’Ajuntament de Catarroja va programar aquesta actuació en commemoració del Dia Internacional de la Creativitat i la Innovació (21 d’abril). A través de la qual es reivindica i es visibilitza el paper de les dones al llarg de la història.

“Des de l’Ajuntament, commemorem aquest dia amb un espectacle, que conjuga art, creativitat, diversitat, innovació. Una representació musical que visibilitza la contribució de les dones en totes les esferes i al llarg de la història. Que a més incorpora el talent de les persones joves”, senyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

A l’acte van estar presents l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, els regidors i regidores de l’Ajuntament. Així com altres autoritats com l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i regidors i regidores dels ajuntaments de Paiporta, Llíria i Alaquàs. També van acudir els centres educatius col·laboradors i representacions de la Societat Musical l’Artesana de Catarroja.

Per primera vegada des que es va estrenar en 2019, ‘Quan les deesses tocaven els tambors’ ha comptat amb la col·laboració de diferents corals dels centres educatius que formen part del programa de convivència musical ‘Musiencant’.

Unes 150 veus dels centres IES Berenguer Dalmau de Catarroja, IES Bernat Guinovart d’Algemesí, IES Dr Faustí Barberà d’Alaquàs, IES La Sénia de Paiporta i IES número 5 de Port de Sagunt es van unir per a la posada en escena d’aquesta representació amb instruments musicals, jocs de llums, veus a capella i objectes quotidians com taules, cadires, inclús amb aigua per tal de generar melodies.

Les cinc percussionistes Aitana Ortiz Sáez, Victoria Navarro, María Faubel, Fina Sáez i Andrea Jordà van oferir un espectacle innovador de cant, ball, llums i interpretació d’una selecció musical que reuneix temes com allò sagrat, la fertilitat, el naixement, la infantessa, la educació i els quatre elements vitals: foc, aigua, terra i aire.