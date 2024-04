El municipi celebrarà el Mercat Medieval coincidint amb el Mig Any Fester. Amb una extensa programació de cap de setmana per a tots els públics.

Catarroja se submergirà en l’Edat Mitjana este cap de setmana amb l’arribada del seu tradicional Mercat Medieval

Catarroja se submergirà en l’Edat Mitjana este cap de setmana amb l’arribada del seu tradicional Mercat Medieval. Que se celebrarà del 26 al 28 d’abril. Portarà una programació extensa d’activitats per a tots els públics coincidint, a més, amb el Mig Any Fester.

La Fira Medieval, organitzada per l’Ajuntament de Catarroja, pretén recrear a la plaça de la Llotgeta i els seus voltants una ambientació històrica i transportar als seus habitants a l’encant d’aquesta època a través d’un itinerari variat i per a totes les edats.

El públic assistent podrà gaudir d’un recorregut de 54 parades on l’artesania local és la principal protagonista. Des de roba, bijuteria, ceràmica, essències aromàtiques, cosmètica natural, objectes de decoració com a llums o tapissos i gastronomia amb carns rostides, pa fet a llenya, formatges, embotits artesanals o dolços tradicionals.



A més de les parades dels artesans i mercaders. Se comptarà amb un racó infantil amb activitats per als xiquetes i xiquetes. Atraccions medievals, animacions itinerants, cercaviles, música, exposicions, jocs, així com espectacles i exhibicions de foc i malabars.

Una gran proposta que oferirà una experiència completa per a tots els públics amb una àmplia programació. Que s’enriqueix encara més amb la celebració del Mig Any Fester de Moros i Cristians de Catarroja. Que enguany s’intensifica amb la declaració d’aquesta festa local com a Festa d’Interés Turístic Provincial.



El Mig Any Fester, organitzat per l’Ajuntament i Intercomparsa de Catarroja, també té preparat una gran varietat d’actes i activitats com les proves de selecció del càrrec de Sergent Infantil, l’acte de comiat del Sergent infantil de 2023 i elecció del nou càrrec de 2024, així com l’Entradeta o la interpretació conjunta de la marxa mora ‘Chimo’ en el seu 50 aniversari, a càrrec de la Societat Musical l’Artesana i la Unió Musical de Catarroja.