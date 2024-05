Catarroja xafa l’accelerador en les inversions sostenibles

La regidoria d’Urbanisme de Catarroja, amb Martí Raga al front, ha posat en marxa diverses obres destinades a pacificar el trànsit, recuperar espai per a les persones i transformar Catarroja en un referent de mobilitat sostenible i polítiques verdes.

La revolució urbanística per mitigar els efectes el canvi climàtic ha trobat a Catarroja un aliat.

Les polítiques de mobilitat són el primer pas per adaptar les ciutats a la lluita contra el canvi climàtic. A Catarroja ho tenen clar i, per això, des de 2015 s’han anat planificant actuacions destinades a adaptar el municipi a la nova realitat, amb més zones verdes i més espai per a les persones. Al 2024, el treball dona els seus fruits, Catarroja xafa l’accelerador i aposta per l’habitabilitat dels seus barris i la pacificació del trànsit.

El Raval

Esta setmana han començat les obres de Chapa, una actuació que permetrà, gràcies a la plataforma única, transformar un carrer amb voreres pràcticament intransitables en un espai adaptat als vianants, amb arbres i mobiliari urbà. “Chapa és el segon carrer del barri del Raval on fem una inversión important per humanitzar un espai on els cotxes tenien prioritat sobre les persones, fa un parell de mesos finalitzaren les obres del carrer Paiporta que, en el mateix sentit, han aconseguit fer l’entorn més amable per al veïnat” explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme.

En els dos casos, tant en el carrer Chapa com en el carrer Paiporta, les obres han inclós la renovació del clavegueram i el subminitrament d’aigua potable a les cases, així com soterrament del cablejat d’enllumenament públic i l’eliminació de les barreres arquitectòniques. Entre els dos projectes sumen més d’1’3 milions d’euros, la qual cosa evidencia l’aposta del consistori per reviure un dels barris històrics de Catarroja.

Obres de millora en la Plaça Major

Esta setmana s’està instal·lant a la plaça Major de Catarroja una pérgola que generarà ombra en un espai on la infraestructura verda està molt limitada pel parquing municipal ubicat baix de la plaça. “Treballem per crear refugis climàtics als espais públics per reduir els efectes de les altes temperatures que ja estem patint i que cada vegada patirem més” ha afegit Raga.

La instal·lació de la pérgola està integrada dins de les obres de rehabilitació de la plaça que també inclouen nou mobiliari, l’ampliació i renovació de la zona de jocs infantils i la reparació de les filtracions de la font.

Les obres de la plaça tenen un termini d’execució de quatre mesos i suposen una inversión de quasi 300.000 euros.

Carril bici

I si la recuperació d’espai per a les persones i la instal·lació d’elements que facen més habitables els municipis són importants per atendre l’emergència climática, no ho són menys les connexions sostenibles que faciliten l’ús de la bicicleta, el patinet o el transport públic en compte del vehicle privat. En això també s’està treballant a Catarroja.

Fa unes setmanes començaren les obres del carril bici que connectarà Catarroja per dins i per fora. Per dins, amb un ramal que anirà des del barri del Charco fins a la ronda Est i des de la CV-400 a l’avinguda Generalitat i per fora amb la ciclovia que anira des de Catarroja a Massanassa i Paiporta.

A totes estes mesures en matèria de mobilitat cal afegir la creació d’una Zona d’Estacionament per a Residents a les Barraques, que va entrar en vigor el passat 27 de març i que ha garantit que el veïnat del barri puga aparcar al seu barri respectant la idiosincràsia d’un dels barris més emblemàtics de la població.