Celebració de la 40 Exposició Diocesana a la localitat de l’Alcúdia

El passat 26 de febrer a la localitat de l’Alcúdia, es va celebrar la Missa Solemne del XL Encontre Diocesà. A l’Església Parroquial de Sant Andreu Apòstol. Després d’aquest esdeveniment, es va inaugurar la Exposició Diocesana nº40 al Magatzem de la CANSO a la mateixa localitat.

Aquesta exposició, es pot visitar fins al divendres 3 de març de 10 a 13 hores amb visites guiades i per la vesprada, de 17:00 a 20:00 hores. Entre totes les autoritats que estaven presents. Han estat: Miguel Carbó Querol que es Vicepresident de la Junta Central i President de la Confraria de Jesús Natzarè. També ha estat Lorenzo Segarra que es Delegat de Premsa i Comunicació de la Junta Diocesana de València o per exemple; Vicent Cerdà Cutanda que es President de la Junta Central de Confraries de la localitat d’Alzira.

Podríem dir que aquesta exposició es com una espècie de museu. On cada element que forma part d’aquest es una representació de cada confraria que ha col·laborat per a dur a terme aquesta exhibició.