Celebració de la nit de Quintos a la localitat d’Alcasser 

El passat 24 de febrer, es va celebrar la tradicional nit de quintos. Parlem d’una festivitat que es celebra normalment l’últim cap de setmana del mes de febrer i en la qual. Es celebra el retrobament de totes les persones nascudes i censades en la localitat en el mateix any.

L’alcaldessa de la localitat Eva Zamora, va esperar a la quinta del 77 ja que celebra 25 anys que va entrar en aquesta festivitat, i per altra banda. Està la quinta del 52, que celebren 50 anys. L’alcaldessa ha obert les portes del consistori per a que tots els veïns celebraren un any més aquesta festivitat. Una celebració que es va dur a terme al saló noble i que va estar acompanyada d’una picaeta i beguda.

A part d’estar present l’alcaldessa de la localitat. Va estar la Corporació Municipal i després estan els presidents de cada quinta, tant de la quinta del 77 com de la quinta del 52.