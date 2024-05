Els 745 membres del Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors ‘Giorgeta-Carmen Gracia’ de València estan commemorant amb una setmana plena d’actes els 25 anys d’existència de l’entitat.

Situat a l’antiga Estacioneta de Jesús, el centre acull diverses activitats culturals, lúdiques i religioses, incloent actuacions de rondalles, balls regionals i espectacles de teatre i humor.

L’inici de les celebracions va estar marcat per una emotiva missa de campanya oficiada pel rector de Sant Jordi Màrtir, Elías Pastor, i concelebrada pel rector de San Raimundo de Peñafort, Miguel Ángel Sargues.

La setmana d’aniversari també inclou una exposició dels treballs manuals realitzats pels membres durant l’any i un homenatge als socis i sòcies que celebren les seues noces d’or, així com un record a tots aquells que han format part de la història del centre.

Amb 25 anys d’existència, el Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors ‘Giorgeta-Carmen Gracia’ continua sent un pilar essencial per a la comunitat local.