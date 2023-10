Celebració del Dia de la Hispanitat a Torrent

Milers de persones es van reunir en el Parc Central per a celebrar el 12 d’octubre per primera vegada en la història de la ciutat

Els assistents van poder conéixer més de prop la labor de la Policia Nacional, Policia Local, Bombers i Protecció Civil i gaudir d’una exhibició de balls regionals

Una degustació d’alguns dels plats més típics de la cultura hispana va posar fi a la jornada. Repartint-se més de 7.000 racions, la recaptació de les quals serà destinada a la Fundació Espurna

Milers de torrentinos es van donar cita ahir en el Parc Central per a celebrar el Dia de la Hispanitat i gaudir d’un agradable matí amb aroma festiva i un ambient molt familiar.

L’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Torrent amb motiu d’aquesta data tan assenyalada va ser un enorme èxit de participació. Va deixar el llistó molt alt per als pròxims anys en aquesta primera edició.

És la primera vegada que celebrem el 12 d’octubre a Torrent

“Aquesta és la primera vegada que celebrem el 12 d’octubre a Torrent, i no serà l’última. L’any que ve serà molt major i anirà creixent cada any, amb més activitats per als més xicotets i les famílies. Tal com mereix aquest dia tan important”, destaca l’alcaldessa Amparo Folgado. Qui també afig que “estem orgullosos de ser espanyols i de compartir la riquesa de la cultura hispana amb les diverses comunitats que conviuen a la nostra ciutat. Torrent és gran per la seua gent, i el dia d’ahir és una clara mostra d’això”.

Així, en els primers compassos de la jornada els assistents van gaudir d’un variat ventall d’activitats. Que va incloure una demostració de la unitat canina de la Policia Local. Una exhibició conjunta del Grup de Ball L’Ú i Dues del Llar Antonià i el Grup de Ball de Torrent, una galeria d’entrenament per als més xicotets dins del camió de Bombers cedit per la Diputació de València. L’actuació dels membres de la Confraria de la Verge del Cigne i l’exposició dels vehicles de Protecció Civil i Policia Nacional.

La regidor d’Infància, Mª Ángeles Lerma comenta que “els xiquets i joves es van divertir molt aprenent sobre el treball dels Cossos i Forces de Seguretat en defensa de tots els ciutadans. Fet que valorem molt positivament.

Des de l’Ajuntament volem transmetre el nostre més sincer agraïment a la Policia Nacional, Policia Local, Bombers i Protecció Civil, per la seua col·laboració perquè el dia d’ahir fora inoblidable”.

Jornada gastronòmica en la qual la ciutadania va poder gaudir d’alguns els plats més icònics de la cultura hispana

Seguidament, es va celebrar una jornada gastronòmica en la qual la ciutadania va poder gaudir d’alguns els plats més icònics de la cultura hispana, repartint-se més de 7.000 racions durant tot l’esdeveniment, al preu de 1€ per cada quatre vals.

La quantia recaptada serà destinada a la Fundació Espurna, la fi social de la qual és l’atenció integral de persones amb diversitat intel·lectual. Cal destacar que aquest gran èxit culinari va estar protagonitzat per les molles de l’Associació Cultural Castella-la Manxa. El magre amb tomaca del Centre Cultural El Quixot, les truites de gambeta del Centre Cultural Rociero Andalús, les braves de l’Associació Unió Extremenya, els montaditos de pernil i formatge recentment tallat de l’Associació d’amics de la Cultura Andalusa, la paella de l’Associació Provincial de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius i les empanades de la Confraria de la Verge del Cigne.

Sobre aquest tema, la regidor de Festes, María Fernández, subratlla que “l’acolliment que ha tingut aquesta iniciativa entre els nostres veïns ha sigut espectacular. Fins i tot ha superat les nostres pròpies expectatives. Els xiquets s’ho van passar genial i l’ambient va ser immillorable. A més, també vam poder promocionar el treball i la riquesa de les nostres cases regionals. I no podem estar més contents per això”.