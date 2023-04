Cent empreses participen en la III Fira d’Ocupació organitzada per València Activa a la Plaça de l’Ajuntament

En esta edició s’han inscrit 5.436 persones i s’han presentat 10.881 candidatures per a les 337 ofertes que han presentat el centenar d’empreses participants

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, celebra la III Fira Ocupació València Activa. Una fira que connecta a més de 5.000 persones en cerca d’ocupació amb 100 empreses. Que se celebra este dimarts i dimecres en la Plaça de l’Ajuntament. La fira que té com a objectiu posar en contacte a les empreses que presten els seus servicis a la ciutat de València. Amb les persones que busquen accedir al mercat laboral, o millorar la seua situació laboral. L’esdeveniment estarà obert hui dimarts de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores i demà dimecres 5, de 9 a 14 hores.

“El millor que tenim a la ciutat és el talent. El que fa esta fira és connectar a empreses, que tenen dificultats per a trobar perfils. Amb persones que busquen treball però no coneixen totes les oportunitats que les empreses poden oferir”, ha afirmat la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez.

Per part seua, el regidor de Formació i Ocupació, Borja Sanjuán, destaca que “totes les persones inscrites podran contactar de manera presencial amb cent empreses. Però qualsevol empresa que es passe per la plaça entre hui demà podrà deixar el seu currículum. Per a poder tindre una entrevista en qualsevol altre moment”.

Les persones que no s’hagen inscrit prèviament a través de la pàgina web poden acostar-se a la plaça de l’Ajuntament i deixar els seus currículums en la ‘Bústia de les oportunitats’. Perquè les empreses puguen incloure el seu currículum en la seua base de dades. I a més puguen tindre’ls en quanta de cara a nous processos de selecció. I també podran entregar-los en els estands de les empreses perquè puguen accedir a una entrevista en el cas de ser aptes per a algun dels llocs oferits.

En esta tercera fira d’ocupació participen 100 empreses de diferents sectors com Aquaservice, Caixa Popular, Clece, Embotits Martínez, Comboi Grup, Grup Eulen, Grup Pavasal, FCC Equal, Fermax, Illunion, Ikea, Grup Gastro Trinquet, Grup Saona, Link Formació, Norauto, Obremo, Power Electronics, Saona, Sesame, Transvia o Tombarella.

Esta fira oferix centenars d’ofertes d’ocupació actives. Els perfils que busquen les empreses són molt variats: administratiu/a, auxiliar d’infermeria, infermer/a, enginyer/a, informàtic/a, desenvolupadors/as; ajudant de cuina, cambrer/a, cuiner/a, atenció al client, orientador/a labora, docent, etc., entre molts altres. Igualment, es poden trobar ofertes d’ocupació per a perfils júnior o en cerca de pràctiques i altres ofertes per a perfils amb més experiència.

Este esdeveniment compta amb un espai destinat a realitzar entrevistes de treball de 15 minuts amb les empreses participants. A més, de manera simultània, en l’escenari es duu a terme un cicle de conferències sobre claus per a millorar l’ocupabilitat i sobre motivació i actitud en la cerca d’ocupació i taules redones amb professionals del sector. A més, podran conéixer en l’escenari alguns dels servicis que oferix València Activa, com Treballem Iguals o Co-Crega-Et.