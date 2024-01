Centenars d’alumnes dels instituts de Paiporta assisteixen a la Fira Orienta’t per a assessorar-se sobre el seu futur formatiu i laboral

La fira, organitzada per la regidoria de Joventut en el Poliesportiu Municipal ha durat 4 dies

Durant quatre dies, el Centre Jove de Paiporta ha sigut l’epicentre de l’orientació educativa i laboral en la localitat. Gràcies a la celebració de la Fira Orienta’t. L’esdeveniment, una iniciativa de la regidoria de Joventut. S’ha consolidat com un punt de trobada essencial per a l’alumnat paiportí a la recerca d’informació i assessorament per al seu futur formatiu i professional.



La Fira Orienta’t va obrir les portes als estudiants dels dos instituts de Paiporta, brindant-los l’oportunitat d’accedir a valuosa informació sobre diferents opcions acadèmiques i professionals. A més, durant dues vesprades, la fira es va estendre a portes obertes. Permetent a qualsevol persona interessada acostar-se i participar en les activitats i xarrades programades.



L’alumnat paiportí es va bolcar en la fira, participant activament en les diferents activitats i aprofitant les oportunitats d’assessorament laboral i formatiu que es van oferir. La diversitat de temes abordats en les xarrades i tallers va proporcionar una visió integral de les possibilitats disponibles, facilitant als joves la presa de decisions informades sobre el seu futur.



El regidor de Joventut, Óscar Pellicer, va expressar la seua satisfacció per l’èxit de l’esdeveniment. “Tots els anys, la Fira Orienta’t es converteix en un punt de referència crucial per als nostres joves, oferint-los una guia valuosa per a les seues decisions futures.

Volem destacar que l’assessorament no acaba ací; des de la regidoria de Joventut, reiterem que el Centre Jove de Paiporta, situat en el Poliesportiu Municipal, continua brindant suport durant tot l’any. Comptem amb professionals que ofereixen una àmplia gamma de tallers i formacions, així com assessorament personalitzat per a tots els joves del nostre poble”.