Cicle de grau superior de Mediació comunicativa a Castelló

Es presenta a Castelló el cicle de grau superior de Mediació comunicativa en el Dia Mundial de les persones Sordcegues.

Aprofitant la celebració del Dia Mundial de les persones Sordcegues, a l’institut Vicente Gandia de Castelló, s’ha presentat el nou cicle superior de Mediació Comunicativa. Aquest cicle tracta de tot el tema de les persones sordcegues, tant de llenguatge de signes com totes les assessories necessàries.

Actualment, ens comenta el director del centre Aureli Chorro, falta molta formació. Perquè aquest cicle formatiu estava, fins el moment en Elx i València, per la qual cosa aquest és un dia històric. Així com, el llenguatge de signes, està reconegut de forma internacional per l’ONU, però també per la Constitució. Però encara no s’havia dotat de mitjans per a difondre-la i divulgar-la, perquè al cap i a la fi és una forma més de comunicació.

En concret, aquest centre, està en lluita constant per aconseguir una educació que siga inclusiva, que tinga en compte a totes les persones, i donar visibilitat a les dones creadores de continguts i, actualment, per la inclusió de les persones sordcegues.