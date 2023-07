-La programació arranca en gran amb la guanyadora de 7 Óscar “Tot alhora a tot arreu”

-Les pel·lícules es projectaran en la pista esportiva al costat de la Biblioteca municipal

–La música també serà una de les protagonistes de la programació cultural estival amb el Festival de Trompeta

Un any més, l’Ajuntament de Quart de Poblet aposta pel cinema a l’aire lliure. Per a amenitzar les nits d’estiu i oferir una alternativa d’oci i cultura. El cicle Cinema a la Fresca arranca el dissabte 8 de juliol amb una completa programació per a tots públics. En una ubicació cèntrica: en la pista esportiva al costat de la biblioteca municipal. Aquesta activitat ha comptat amb una gran acceptació en les edicions anteriors. Per la qual cosa el consistori ha apostat per donar continuïtat a aquest clàssic de l’estiu.

El programa dona principi en gran amb la guanyadora de l’Óscar a la Millor Pel·lícula en 2023 i de sis estatuetes més: “Tot alhora a tot arreu”. La cita serà el dissabte 8 de juliol, i l’hora de projecció, com la resta de llargmetratges, serà a les 22.00 hores. El següent film que podrà gaudir-se en família és “Pare no hi ha més que un 3”, tot un taquillazo del cinema espanyol, el dissabte 15 de juliol.

Per al divendres 21 de juliol s’ha programat “Minions: L’origen Gru”, que farà les delícies del públic familiar. No obstant això, hi ha propostes per a tots els gustos. Com la del dissabte 29 de juliol, amb “Top Gun: Maverick”, amb Tom Cruise recuperant el seu mític personatge.

A l’agost també continua el cicle per a també oferir opcions d’oci als qui es queden en el municipi. Tots els dissabtes hi haurà sessió amb les pel·lícules “Jurassic World: Dominion” (5 d’agost); “Sonic 2: La pel·lícula” (12 d’agost); “Elvis” (19 d’agost); i “Tadeo Jones 3: La taula Esmeralda” (26 d’agost).

Més oferta cultural

A més de les projeccions a l’aire lliure per a sufocar la calor estiuenca i suportar millor les nits, també s’ha programat música, com el gran concert d’estiu que oferirà la Banda Simfònica de la Societat Artístic-Musical La Va unir, en un marc incomparable com la plaça de l’Església. L’esdeveniment serà el 8 de juliol, a les 22.00 hores.

D’altra banda, i seguint el deixant musical, Quart de Poblet acollirà la segona edició del Festival Internacional de Trompeta, Q-Trumpet Fest, dirigit a estudiants d’ensenyaments musicals i professionals i superiors. La trobada està organitzada per l’Agrupació Musical l’Amistat amb la col·laboració de l’Ajuntament i es desenvoluparà del 13 al 16 de juliol. La programació comptarà amb classes magistrals, tallers, xarrades, un concert obert al públic i una exposició d’instruments. Les activitats es realitzaran en el Seu de l’Amistat, el Casino i la sala d’actes de la Casa de la Cultura, i hi ha la possibilitat d’inscriure’s en quart.trumpetfestival@gmai.com