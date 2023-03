L’Ajuntament d’Alcàsser ha preparat una completa programació cultural per al mes d’abril

Alcàsser continua el mes d’abril amb una potent programació cultural en la qual no faltarà el cinema familiar. Representacions teatrals, música en directe i fins a la celebració de la Fira d’Abril. Activitats pensades per a tots els gustos i tots els públics que sempre té un gran acolliment per part dels veïns i veïnes de la localitat.

Programació cultural per al mes d’abril

Així, la programació cultural per al mes d’abril arrancarà amb el concert de primavera de la Coral Polifònica d’Alcàsser. D’entrada lliure (5 d’abril a les 20.00 h). La presentació de la novel·la ‘Els inútils’ d’Andreu Sevilla a la Sala de Conferències del Centre Cultural (14 d’abril a les 19.00 h). La projecció de la pel·lícula ‘Avatar, el sentido del agua’ (15 d’abril a les 19.00 h).

Ja el cap de setmana del 21 al 23 d’abril, Alcàsser acollirà la celebració de la Fira d’Abril al parc de l’Alter. Que comptarà amb la participació d’Aljama Al-qasar, Guardians de la Torre, Clavaris Bous 2023, Bou en Corda, Clavariesses del Carme, Clavaris Sant Jaume. Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcàsser.

El teatre arribarà el 21 d’abril (20.30 h) amb ‘El Lazarillo de Tormes’ amb Rafael Álvarez el Brujo. Mentre que el 22 d’abril a les 11.00 h la biblioteca serà l’escenari dels contacontes familiars amb la CIA Malcriando Música per a celebrar el Dia del Llibre.

La programació continuarà amb K-anròs en Perol al carrer Vicente López el 22 d’abril. A partir de les 11.30 hores; i amb el concert Pagagnini de la CIA Yllana, el 23 d’abril a les 19.00 h. Es tracta d’un espectacle coproduït per Yllana i Ara Malikian, que fusiona l’humor i la música a través del virtuosisme de quatre grans músics.

Celebració del Mig Any dels Moros i Cristians

Finalment, abril arribarà a la seua fi amb la celebració del Mig Any dels Moros i Cristians. Que serà els dies 28 i 29 d’abril; però també amb el teatre familiar de titelles ‘Mai plou a gust de tots’ de Xarop Teatre. Un espectacle en valencià per a conscienciar sobre el canvi climàtic, que tindrà lloc el 29 d’abril a les 19.00 hores al Centre Cultural.

Tant l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, com la regidora de Cultura, Cristina Lucendo. Han animat a tota la ciutadania a participar d’aquesta completa programació. Han recordat que «les activitats continuaran durant tot el mes de maig al municipi, ja que el nostre objectiu és acostar al públic la cultura i fer-la més accessible».