Col·lapse en les urgències de l’Hospital de la Ribera

45 pacients pendents d’ingrés

El sindicat CCOO ha exigit “millores immediates” a l’hospital de la Ribera, situat a Alzira, pels “col·lapses” que suporta contínuament el servei d’Urgències

On aquest dilluns hi havia 45 pacients a l’espera de llit, és una reivindicació que des d’aquest sindicat realitzem des de fa temps

Ja que malgrat els inversions realitzades, contínua sent un hospital xicotet per a la població que ha d’atendre, sent el servei d’urgències el que ha d’absorbir i assumir els pacients que no poden ser derivats a les plantes hospitalització per la falta de llits.



Aquesta situació fa que el servei d’urgències de l’Hospital de la Ribera haja també de convertir-se una planta més de l’Hospital, dificultant el poder complir amb la seua funció principal que és atendre les emergències sanitàries, la qual cosa al costat de les reduïdes dimensions del servei, té com a conseqüència que els pacients acaben amuntegats pels corredors, “havent de recórrer a vegades a lliteres per la falta de llits físics per a l’allotjament dels nous pacients”.



La situació “resulta insostenible” i aquest sindicat assenyala que l’hospital necessita un centenar de llits hospitalaris més per a poder solucionar aquesta situació que segur empitjorara quan arribe el fred hivern.



Recalca la secció sindical que tant la plantilla com les instal·lacions de l’hospital “no estan dimensionades per a atendre un departament sanitari de més 250.000 persones” i aquesta circumstància es tradueix, per exemple, en la “falta del personal necessari en serveis tan bàsics com Urgències, que necessita el reforç de totes les categories, com a metges, Infermeria, TCAEs, zeladors, administratius o tècnics de raigs”.



CCOO posa l’accent que el personal es troba “exhaust i frustrat” perquè aquest problema s’està enquistant i no es veu una solució pròxima. Aquesta manca de mitjans impedeix oferir l’assistència de qualitat en els paràmetres que es consideren imprescindibles”.



Des d’aquest sindicat demanem que s’invertisca el necessari per a millorar la gestió i humanitzar l’atenció dels pacients i treballadors i treballadores del Departament de Salut de la Ribera.