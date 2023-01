Colofó final de Sant Antoni 2023 a Alginet

Alginet posa punt final a la celebració de la festivitat de Sant Antoni. Aquesta localitat de la Ribera Alta, aprofita les ultimes hores d’aquesta festivitat per a gaudir dels últims actes que estan programats per a enguany.

En aquesta celebració no sols ha estat present la regidora de festes, sinó que també ha estat present, el 2º tinent alcalde, Andrés Añón.

Aquest colofó final, va estar amenitzat per les danses locals i amb la muixeranga. Aquesta ultima, es un grup nou. D’apenes 5 anys de vida i aquesta col·laboració amb la festa, va començar gràcies a uns tallers organitzats per l’Ajuntament al 2016.

Per la seua banda, les dances van interpretar els balls tradicionals, acompanyats per la dolçaina i el tabal, i al capdavant, trobem a Lutxo Palop, el Mestre del Quadre Baix, d’Alginet.

Com no podia ser d’altra manera, com alternatives per a combatre el fred i l’aire, podem anar davant del correfoc o com molts veïns han preferit, fer-se una copeta de vi i fins i tot, una mistela.

Amb el repartiment de la coca de cansalada per part dels festers, al mateix temps que la foguera es consumeix, aquesta localitat tanca la festivitat de Sant Antoni, amb alegria, il·lusió i moltes ganes d’una propera edició.