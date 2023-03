Un estudi elaborat per la regidora d’Agenda Digital afirma que la peatonalització de les places de Ciutat Vella han fet augmentar els pagaments amb targeta

Concretament, a la Plaça de la Reina, a l’Ajuntament i a la del Mercat Centrals s’ha incrementat la despesa en un 67%. Afavorint la compra dels veïns del cap i casal en els comerços de la zona. Per això, hem eixit al carrer per saber com ha afectat aquesta decisió al comportament dels ciutadans i turistes.