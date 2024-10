Comença a fer els seus primers passos la 137 edició del Certamen Internacional de Bandes de València

La passada edició es va tancar amb un èxit de participació i assistència sense precedents i amb un nivell artístic excel·lent

El comité organitzador valora “molt positivament” el resulte del Certamen i plantejara al servici de Banda de l’Ajuntament noves millores en les bases que contribuïsquen més a engrandir-lo

Per a l’edició del pròxim any, comptarà amb una nova simfonia, que serà la peça d’obligada interpretació per a la Secció d’Honor, amb el títol de València Verda, commemorativa de la Capitalitat Verda Europea

El comité organitzador del 136 Certamen Internacional de Bandes de València (CIBM), reunit en sessió ordinària, va realitzar una valoració unànime sobre la passada edició ressaltant que “va ser un èxit de participació, assistència i amb un nivell artístic excel·lent”.

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, després de la celebració del comité organitzador, va explicar que “ara comença a fer el seu els seus primers passos el nou Certamen per a l’any 2025, l’edició 127, en la qual des del Servici Municipal de la Banda de Música estudiarem les millores que ens planteja l’actual comité organitzador per a continuar millorant i engrandint este Certamen, que projecta internacionalment el nom de València i fomenta i estimula l’activitat musical, com a part fonamental del nostre patrimoni cultural”.

El Certamen Internacional de Bandes de València, que se celebra des de finals del segle XIX, comptarà per a l’edició del pròxim any amb una nova simfonia, composta per encàrrec de l’Ajuntament pel compositor valencià Andrés Valero, i que serà la peça d’obligada interpretació per a les bandes que participen en la Secció d’Honor, amb el títol de València *Verda, commemorativa de la Capitalitat Verda Europea.

Sobre esta simfonia, el seu autor Andrés Valero, ha destacat que “és un privilegi, una responsabilitat, i tot un honor compondre esta obra, en un any històric per a València a l’ésser la primera ciutat de la conca mediterrània a ostentar la capitalitat verda europea, un guardó que posa de manifest un ferm compromís amb el medi ambient”.

Andrés Valero és natural de Silla i és catedràtic de composició en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València. Ha rebut importants premis i distincions. Les seues obres s’han interpretat en la major part d’Europa, i als EUA, el Canadà, l’Argentina, Puerto Rico, Colòmbia, Panamà, Costa Rica, Mèxic, el Japó, Corea, Singapur, Hong Kong, Turquia, Austràlia, la Xina, etc. Ha rebut encàrrecs de diverses institucions, així com d’importants conjunts i solistes. Les seues partitures estan editades a Espanya, França, Suïssa, i els EUA. Compta amb una àmplia discografia realitzada a Espanya, Noruega, França, Suïssa, Holanda, Portugal, Polònia, els EUA i el Japó.

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha destacat que “el Certamen Internacional de Bandes és un marc excepcional per a transmetre a través de la música la bellesa, singularitat i sostenibilitat dels jardins i entorns naturals que té València, com l’Albufera i el jardí del Túria, que ens ha fet mereixedors de ser la primera gran ciutat del Mediterrani triada com a