Comença el curs a les aules d’Alzira amb normalitat

Enguany es necessita l’habilitació de dos aules més al CEIP García Lorca

Els centres escolars alzirenys han obert les portes hui de matí amb normalitat.

El curs que ara comença destaca per mantindre la mateixa tònica que l’any passat pel que fa a la matriculació per als centres educatius d’Alzira.

La regidora d’Educació, Virtuts Piera, junt amb companyes i companys de la corporació –Enrique Montalvà, Israel Pérez, Amèlia Blanquer, Andrés Gomis, Mar Chordá, Lara Ferrer, Vicent de la Concepción –, han visitat hui les escoles Sants Patrons, García Lorca, Blasco Ibáñez, La Puríssima, Sagrada Família, Vall de la Casella les escoletes de Tulell i l’escoleta municipal Llorenç Giménez, el Centre d’Educació Especial Carmé Picó i el CEIP Ausiàs March, el darrer per a felicitar-los el 50é aniversari.

En les visites han mantingut reunions breus amb els equips directius i docents per tal de fer-los arribar el suport i tractar qualsevol eventualitat que puga sorgir en el començament de curs. S’ha de ressaltar que no hi ha hagut cap incidència al llarg del matí i que el primer dia ha transcorregut amb normalitat, llevat del CEIP Tirant lo Blanch, on s’han reformat uns lavabos nous durant l’estiu, unes obres que s’han retardat i que s’enllestiran esta setmana.

El que més destaca del curs 24-25 és l’increment semblant al de l’any passat de matrícules En total, el departament d’Educació ha rebut vora 200 sol·licituds de canvi o nova escolarització, en la convocatòria extraordinària de juliol a setembre. Eixes sol·licituds ja les han gestionades el departament d’Educació i els centres educatius.

«El curs ha començat amb la tònica general del darrer any, ara bé després de la convocatòria extraordinària de sol·licitud de matrícula, necessiten dos aules noves, en concret hem sol·licitat l’habilitació d’una aula de 2n i una de 6é al col·legi García Lorca. Les classes començaran amb normalitat a l’espera que la Conselleria ho habilite i s’incorpore el personal necessari”.

La regidora d’Educació, Virtuts Piera, ha explicat que enguany l’Ajuntament oferix de nou una gran quantitat d’activitats educatives complementàries fora i dins de l’aula que sumen per a l’aprenentatge al llarg de la vida, base del projecte d’Alzira com a ciutat educadora. Totes les activitats es troben a l’agenda educativa i compten amb la participació de moltes associacions alzirenyes.

ENTORNS ESCOLARS SEGURS i PATIS AMB OMBRA

Enguany, les prioritats seran crear entorns escolars segurs amb accessos sense vehicles, i la consecució de patis amb obra. D’esta manera es continuarà amb la creació entorns escolars segurs, que es va iniciar l’any passat a l’Ausiàs March i que continua enguany amb la zona de vianants i ciclistes del carrer Bernat Montagut en Tulell i que implica tots els centres educatius Tirant lo Blanc, escoleta Tulell, la Universitat Catòlica i l’IES Murta. La pròxima iniciativa d’entorn escolar segur serà el carrer que comprén els accessos del CEIP Lluís Vives i la Puríssima.

També es projecta que al llarg del pròxim curs s’enceten projectes de renaturalització dels patis escolars amb la creació de zones d’ombra. Esta iniciativa, tal com explica la regidora d’Educació “ s’iniciarà en els centres Blasco Ibáñez, Gloria Fuertes i García Lorca.”