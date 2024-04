Comença el projecte “Criança Positiva” a Sedaví

Aquesta setmana ha donat inici el taller sobre criança positiva a Sedaví, amb una presentació detallada del curs i les característiques de l’etapa 0-3 anys

Els encarregats d’impartir aquesta formació han sigut Amparo Gascó i Adrià Sinarcas, psicòlegs municipals amb una àmplia experiència en aquest àmbit

Durant la presentació, es va destacar la importància del desenvolupament dels infants durant la etapa dels 0 als 3 anys. És durant aquests primers anys quan es posen les bases de les habilitats comunicatives, emocionals i relacionals que els acompanyaran tota la vida.

En aquest sentit, el taller a més de brindar eines pràctiques als pares, mares i cuidadors, també es consciencia sobre la importància d’una criança positiva i estimulant en aquestes edats primerenques.

A la presentació també ha asistit la pediatra Julia Ruiz, part de l’interdisciplinar equip que prepara aquests tallers i ens comenta que es el que més destaquen els pares després de participar en aquest tallers.

En definitiva, el taller sobre criança positiva a Sedaví promet ser una oportunitat única per als pares, mares i cuidadors de la localitat. Amb un enfocament interdisciplinari i la participació de professionals experimentats, aquesta iniciativa busca no només proporcionar coneixements pràctics i estratègies útils, sinó també crear vincles forts i una xarxa de suport essencial per a aquells que estan en la meravellosa però desafiadora etapa de la criança dels infants.