La campanya de teatre en anglés i francés per a l’alumnat d’infantil, primària, ESO i l’EPA, és una de les activitats incloses en l’oferta socieducativa de Catarroja que compta amb més participació.

De fet, al 2024 s’espera que més de 4.000 alumnes dels centres públics i concertats del municipi, passen pel TAC per aprofitar esta experiència que té com a objectiu reforçar l’aprenentatge de l’idioma d’una manera divertida.

Del 12 al 22 de febrer tindran lloc les diverses sessions de teatre en anglés per a l’alumnat dels diferents cicles de Catarroja.

La iniciativa posada en marxa per la regidoria d’Educació, encarregada de planificar tota l’oferta socioeducativa. És una de les activitats preferides pels centres escolars i per les famílies, com explica José Cuberos, regidor d’Educació de Catarroja. “Quan confeccionem el llistat d’activitats que proposem als centres per complementar la formació acadèmica, ja sabem que el teatre en anglés i francés serà una de les més demandades. Perquè fomenta l’aprenentatge d’altres llengues d’una manera divertida”.

Entre els objecitus d’esta activitat està també familiaritzar a l’alumnat amb la dicció d’actors i actrius natius i natives. Facilitar l’aprenentatge espontani de continguts així com motivar a l’alumnat amb una activitat fora de l’aula diferent i divertida. “Es tracta d’una campanya que serveix per a incentivar, no sols la curiositat per les llengües sinó també l’expressió artística dels nostres estudiants” ha remarcat José Cuberos. Al Teatre en anglés participaran tots els centres del municipi i la companyia encarregada dels espectacles serà, com en altres ocasions, La Tourné Teatro.