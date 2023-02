L’Ajuntament de València dona suport al talent jove i la creació per mitjà d’este programa

Cinquena edició de les residències artístiques i culturals per a joves

Un total de 25 joves comencen a desenvolupar el seu projecte artístic en les disciplines d’arts visuals, escèniques, musicals o cinematogràfiques. Gràcies a les ajudes que atorga la Regidoria de Joventut. Estes beques donen suport als projectes de joves artistes i creadors locals mitjançant una ajuda econòmica. Amb l’objectiu d’incentivar la creació i fomentar les oportunitats de projecció de les seues obres.



L’objectiu d’esta iniciativa, que forma part del programa “Cultura Jove”, és facilitar que joves d’entre 18 i 35 anys. Desenvolupen els projectes artístics que vulguen fer realitat a través d’una ajuda econòmica de 3.000 euros. A més d’equipaments i espais municipals que proporciona la Regidoria de Joventut per al desenvolupament del seu treball i la presentació final. Els projectes de la cinquena edició s’emmarquen en l’àmbit del teatre. Les arts visuals, la performance, el videoart, la dansa contemporània, les instal·lacions escultòriques, la cartelleria il·lustrada, la fotografia o l’audiovisual.

Durada de 3 mesos

Durant 3 mesos, les persones participants desenvoluparan el seu projecte i aniran documentant el procés creatiu. Que s’anirà compartint a través de les xarxes socials i la web de la Regidoria de Joventut. Finalment se celebrarà una presentació pública de totes les creacions realitzades.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha assistit a la reunió inicial d’explicació del funcionament del programa, per a conéixer les i els nous residents i donar-los la benvinguda, destacant que les persones joves que han obtingut les residències. “Han elaborat uns projectes artístics de gran qualitat, innovadors, diversos i originals, que estic segura que no ens deixaran indiferents quan vegem el resultat final”.

Ibáñez ha recordat que “el programa té per objectiu recolzar als artistes emergents, ajudar-los a donar-se a conéixer i difondre la seua obra, alhora que servir d’espai d’intercanvi, trobada, aprenentatge i reflexió vinculat al context artístic” i ha afegit que “estem molt contents amb la resposta a esta convocatòria, ja que a esta edició es van presentar 62 propostes, el que reflectix que és un programa que s’ha consolidat”.

En esta nova edició continuem oferint “la primera oportunitat als joves creadors i donem suport al talent jove”. En este sentit, la responsable de Joventut ha assenyalat que la Regidoria disposa d’una xarxa de sales d’exposicions en Espai Jove VLC, en alguns Centres Municipals de Joventut i en l’Hostal de Morella, que posem “a la disposició de la gent jove perquè exposen les seues obres”.

Tots els projectes tenen un caràcter nou i utilitzen el període de la residència com a laboratori de producció cultural, investigació i difusió del seu procés creatiu. També es pretén crear sinergies entre els participants per a la creació de futurs projectes, generar espais d’intercanvi d’experiències i teixir una xarxa artística per a la difusió i visibilització dels projectes de la població jove de la ciutat.