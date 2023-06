Comença la inscripció per a l’Estiu esportiu de Paiporta

La Regidoria d’Esports ofereix activitats dels 8 als 16 anys fins al 28 de juliol al Poliesportiu municipal. La inscripció es pot formalitzar fins al 15 de juny

L’Ajuntament de Paiporta ofereix, a través de la Regidoria d’Esports, l’Estiu esportiu. Les activitats lúdiques i esportives per a xiquetes i xiquets de 8 a 16 anys que es portaran a terme al Poliesportiu municipal. La preinscripció s’ha de formalitzar al web paiporta.es/estiuesportiu fins al pròxim 15 de juny.



L’Estiu esportiu és una iniciativa del Servei Municipal d’Esports (SME) per a fomentar la pràctica d’esports i un estil de vida saludable entre la població jove. Així com per a afavorir la conciliació laboral i familiar una vegada ha finalitzat el curs escolar.



L’activitat començarà a les 9.00 hores cada dia de dilluns a divendres, per a finalitzar a les 14.00 hores. Es poden inscriure els xiquets i xiquetes tot el mes de juliol, del 3 al 28. També apuntar-los per quinzenes, del 3 al 14 i dels 17 al 28. El preu per cada quinzena és de 20 euros.

Les activitats estan centrades en la pràctica d’esports variats que fomenten l’esperit de treball en equip, així com el desenvolupament d’habilitats individuals i col·lectives en diferents disciplines.

Hi haurà, així mateix, tallers i activitats enfocades al foment de valors com la convivència, la companyia, la cura del medi ambient, la integració i la igualtat.