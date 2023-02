Comença la reforma i ampliació del CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha iniciat ja les obres de reforma i ampliació del CEIP Mare de Déu del Pilar. Que suposaran la inversió de quasi 1,2 milions d’euros dins del pla Edificant que finança la Generalitat Valenciana i gestiona i executa el Consistori.

El regidor d’Educació, José Manuel Alberich, ha expressat la seua il·lusió per l’inici d’aquestes obres tan esperades tant pel Consistori com per la comunitat educativa. A més, ha destacat que aquesta actuació, que suposa una gran inversió del Pla Edificant. “Permetrà dotar al centre d’unes instal·lacions més modernes i millor equipades per a una docència del segle XXI”.

“Hui comencem a donar forma a un dels grans projectes d’aquesta legislatura. Un projecte que va començar en 2015 i que, malgrat la pandèmia i els tràmits burocràtics que ha comportat. Gràcies al treball i tenacitat de l’equip de Govern hem aconseguit posar en marxa molt abans que en altres municipis”, ha explicat.

Alberich també ha recordat que, per a poder iniciar les obres, la Conselleria d’Educació ha hagut d’instal·lar aules prefabricades en diferents punts del centre educatiu, que han sigut adequades per l’Ajuntament. Les aules del CEIP Mare de Déu del Pilar ja estan sent utilitzades per l’alumnat des del passat 9 de gener.

Aquestes obres, la finalització de les quals està prevista per a finals d’any, contemplen la construcció de tres noves aules en la primera planta, la substitució de tota la tanca perimetral, la remodelació i equipament del pati d’educació infantil, l’ampliació de la cuina i el menjador, la remodelació del pati de primària, que inclou la construcció d’una pista de bàsquet i la instal·lació de graderies, i la renovació de tots els banys del col·legi, a més d’altres millores.