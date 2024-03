Comença la Setmana Santa a Alzira amb la Nit de les Miradetes 

Demà, divendres de Dolors, s’inicien les activitats de Setmana Santa a Alzira amb el tradicional “Encontre” entre els passos processionals de la Dolorosa i el Davallament.

Després de sortir de les parròquies de Sant Joan Baptista i La Encarnació respectivament, els passos recorreran diversos carrers per trobar-se al centre de la Plaça Major.

Centenars de mirades seguirán els passos per no perdres la salutació entre les dues confraries que faran a l’uníson amb la coordinació dels portadors del Davallament i els portadors de la Dolorosa.

Aquesta nit també és coneguda com “Nit de les miradetes” per l’antiga costum, ja desapareguda, en què els nois buscaven a la seva ‘pasquera’ picant l’ullet, per a després de la Setmana Santa celebrar i sortir junts al diumenge de Pasqua.

Amb aquest acte s’inicia la Setmana Santa, ja que són aquestes confraries les primeres que realitzen el seu viacrucis entre els programats per les diferents confraries i germanor.