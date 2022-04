Comença la V Edició de la Setmana de la Llengua de Torrent￼

Aquesta iniciativa combina música, art, literatura i cinema en valencià amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’ús del nostre idioma



La V Edició de la Setmana de la Llengua, impulsada per l’Ajuntament de Torrent amb l’objectiu de promocionar i posar en valor les expressions artístiques en valencià, ha començat aquest matí amb la projecció de Els Croods: una nova era en la Sala d’actes de l’edifici consistorial, una sessió de cinema ideada perquè els xiquets i xiquetes de la ciutat puguen gaudir d’una peça audiovisual completament en valencià.

Així mateix, la programació continua aquesta mateixa vesprada, a les 19h en la Sala d’actes de la Casa de la Cultura, amb la presentació dels llibres guardonats en els Premis Literaris Ciutat de Torrent, que enguany han recaigut en Magda Añon, guanyadora del XIX Premi de Narrativa Juvenil amb l’obra Otranto, i Jesús Girón, vencedor del XII Premi de Poesia amb Prèclum. D’aquesta manera, una vegada més, la ciutat de Torrent reconeix i distingeix als autors i autores locals la labor que realitzen per a promoure l’escriptura en el nostre idioma, a més del seu treball per a enriquir la cultura valenciana.



D’altra banda, cal destacar que, a causa de les previsions meteorològiques per al dimecres 27 i el dijous 28 d’abril, s’ha decidit ajornar les activitats a l’aire lliure programades per a aquestes jornades a la setmana que ve, en una data que es concretarà en els pròxims dies. No obstant això, es manté la sessió de contacontes familiar Contes i poemes per a infants de zero a noranta anys a càrrec de l’Argila presenta, que se celebrarà demà, dimecres 27 d’abril, a les 18h en el nou centre de lectura de Parc Central.



El punt i final a la V Edició de la Setmana de la Llengua arribarà el divendres 29 d’abril, a les 19h a la Casa de la Cultura, amb la sessió de cinema Coses a fer abans de morir, que consistirà en la projecció del film i el posterior col·loqui amb la directora de la pel·lícula, Cristina Fernández, i la productora, Lorena Torres.

Insurrecte, en l’Auditori de Torrent

Diumenge passat, el cantautor Andreu Valor va oferir al públic present en l’Auditori de Torrent el concert Insurrecte, un treball de deu cançons amb una sonoritat renovada, textures ambientals i arranjaments propis d’un pop-folk nord-europeu, que va completar les activitats de la Setmana de la Llengua.

