Àgora València, l’edifici situat a la plaça de l’ajuntament, ubicat en el lloc en el que la falla municipal es va a plantar, ja s’ha començat a desmuntar. Esta construcció, que es va alçar amb motiu de la elecció de València com a capital mundial del disseny l’any 2022. Ja es desmunta amb l’objectiu de ser traslladada a la Marina de València.

Encara que el lloc està elegit, el que encara no es sap és el punt. L’alcalde de València Joan Ribó, desconeix encara l’emplaçament concret.

Gestió del seu desmuntatge

La vicealcaldessa de València i regidora de desenvolupat urbà també s’ha pronunciat. A la pregunta dels periodistes sobre si la gestió del seu desmuntatge s’ha portat a terme de forma adecuada, Gómez ha sigut contundent.

Encara que es va a retirar tota la estructura, la base de formigó es mantindrà, i damunt d’ella és situarà la falla municipal. Això sí, el seu desmuntatge serà complet, per a que es puguen acollir en total normalitat els actes i esdeveniments fallers, especialment les mascletaes.

El preu de l’edifici ha fregat els 500.000 euros, i ara el seu desmuntatge ronda els 70.000 euros. La instal·lació, que ha sigut portada a terme per l’arquitecte Miguel Arraiz, té unes dimensions de 24 per 10 metres amb una altura de 10 metres, i està construïda amb vareta de fusta i ceràmica. El sostre és obra de l’artista faller Manolo García i simbolitza les ones de la mar Mediterrània.

A més, és un projecte sostenible en el qual s’han utilitzat un 50% de materials reciclats. S’ha estalviat un 70% d’aigua en la seva construcció i utilitzarà tecnologia led de baix consum per a la il·luminació nocturna, que mantindrà l’edifici encès «com si fos un far», continuant amb la simbologia marítima del seu disseny. És per això que, es baralla que la seua nova ubicació siga la del antic far del port de València, que serà desmuntat per les obres d’ampliació.