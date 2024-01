Amb l’objectiu d’atendre la petició dels empresaris que patien problemes d’inundacions i molèsties pel creixement d’estos arbres, es trasplantaran a altres llocs

El Polígon de Mas del Jutge a Torrent està experimentant un procés de transformació amb la retirada d’arbratge de la carretera.

Una mesura necessària per a abordar diverses problemàtiques que afectaven tant les naus industrials com a l’entorn urbà.

El creixement descontrolat dels arbres en les voreres estava generant molèsties als empresaris del polígon. Els qui, des de l’associació van sol·licitar que s’atenguera esta situació. L’expansió de les arrels ha causant danys en les infraestructures, trencant les voreres i afectant la xarxa fluvial i de sanejament. A més, la situació també ha afectat l’accés dels ciutadans a la zona, que en molts punts està obstaculitzat, la qual cosa ha requerit de mesures urgents.

En resposta a esta problemàtica, s’ha iniciat una primera fase de labors de neteja i retirada de l’arbratge.

Esta decisió, acordada entre empresaris i l’Ajuntament de Torrent, cerca millorar les condicions tant per a l’activitat industrial com per a la vida quotidiana.

Amb l’objectiu d’evitar la tala indiscriminada, s’ha optat per una reestructuració dels arbres. En una segona fase, es procedirà a la substitució dels mateixos per plantes més xicotetes i florals. Els arbres retirats seran traslladats a altres zones més adequades per al seu creixement, assegurant la seua preservació i contribuint a la sostenibilitat ambiental.

Tal com ha indicat José Gozalvo, Regidor d’Urbanisme, ‘’des de l’Ajuntament hem volgut escoltar les necessitats dels empresaris de Torrent. Després de la realització d’estos treballs, es consensuarà amb els empresaris del polígon l’adequació necessària, tant a nivell paisatgístic com de mobilitat del vial’’.

Esta iniciativa no sols busca resoldre els problemes immediats sinó també millorar l’estètica i funcionalitat del polígon. Promovent un equilibri entre el desenvolupament industrial i la preservació de l’entorn. Els treballs de reestructuració i retirada de l’arbratge continuaran de manera coordinada en els pròxims mesos i s’estudia seguir la mateixa línia d’actuació en altres zones de Torrent que compten amb la mateixa problemàtica.