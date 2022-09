Notario: “Estes actuacions són importantíssimes perquè responen directament a la voluntat expressada pels veïns i veïnes en el procés participatiu”

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, i representants veïnals del barri de l’illa perduda, al districte Marítim s’han reunit per ultimar els detalls del projecte de millora de l’enllumenat públic del barri, una iniciativa proposada i votada majoritàriament pel veïnat en els pressupostos participatius 2020/21 amb què es pretén la modernització de l’enllumenat amb tecnologia LED i l’eliminació dels bàculs de carretera.

L’Ajuntament de València iniciarà la setmana vinent els treballs de renovació de l’Enllumenat Públic del carrer Poeta Més i Ros. Esta actuació correspon concretament al Lot 3 del Projecte de renovació d’Enllumenat al qual va donar lloc el Procés de Participació Ciutadana 2020-2021c en el qual també es renovarà els fanals en diversos carrers del barri de Benicalap i de parcs infantils de Camins al Grau.

“Estes actuacions són importantíssimes perquè responen directament a la voluntat expressada pels veïns i veïnes en el procés participatiu. El diàleg continu amb la ciutadania i la participació dels veïns i veïnes de la ciutat de València en la presa de decisions sobre la gestió municipal és marca del govern de Joan Ribó. Acostar-se als barris, xarrar amb els proponents dels projectes i escoltar el que volen és primordial perquè, sense cap dubte, millora el resultat dels projectes, ha explicat Notario. “Volem assegurar-nos que tot el procés es continua fent en col·laboració amb els veïns i veïnes del barri i per això hem mantingut esta reunió per a perfilar detalls d’una intervenció que afectarà la vida diària i millorarà la qualitat de vida de la seua gent”

En concret la intervenció consistirà a renovar l’enllumenat existent entre els carrers Músic Ginés i Josep María d’Haro, que actualment està formada per 24 bàculs de carretera, que seran substituïts per 64 columnes model TARONGER, amb fanal FERRAN VII de Led extracàlid, TCC 2.700 ºK IRC 80, semblances als existents en el primer tram. També quedaran renovades alguns carrers adjacents com el carrer Lleons, Humanista Furió, i el carrer Indústria, quedant tota la instal·lació d’estos carrers telegestionada íntegrament amb control de lluminària punt a punt.

El carrer Poeta Mas i Ros és un carrer d’unes dimensions importants, amb una longitud total de 1.180 metres lineals aproximadament. Concretament va des del carrer República l’Argentina fins Jose María Haro: El mes de maig es va procedir a la transformació tecnologia de vapor de sodi VSAP de 250 vats tecnologia Led, de 40 Vats, amb Leds de color extracàlid, de TCC 2.700ºK, i elevada reproducció cromàtica, IRC 80, dins del Pla de Millores que va oferir l’empresa adjudicatària del vigent contracte de manteniment de la Zona Nord, a la qual pertany el carrer.

L’import de la intervenció ascendix a un total de 146.241,67 € + IVA = 176.952,42 €, que conformen l’import del Lot 3, d’una inversió total pels quatre lots de 517.870,55 € + IVA = 626.623,36 €, que és el total d’inversió de la licitació.

L’actuació s’enquadra en l’estratègia de sostenibilitat i eficiència energètica en la qual es treballa des de 2015. I que ha donat com a resultat la reducció del consum energètic de l’Ajuntament de València en més de 8,5 milions d’euros (8.741.820 euros) des de l’any 2015, que suposa al voltant d’un 50% de la factura de l’energia”. Notario ha afegit que este descens “és el resultat de les diferents accions d’eficiència energètica que l’Ajuntament està implementant, com és el cas del Pla d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu de canviar la instal·lació de l’enllumenat públic a tecnologia més eficient i respectuosa amb el medi ambient”. “Però també –ha continuat- el dels edificis municipals i escoles, mitjançant la transformació de més del 80 per cent de la instal·lació de l’enllumenat públic a enllumenat sostenible, amb beneficis per a les arques municipals, per al benestar de la ciutadania, per la reducció de la llum intrusiva i per al medi ambient i la salut de les persones, gràcies a la reducció de les emissions de diòxid de carboni”.