Comencen les Festes d’Agost a Albalat de la Ribera

Una Setmana de Celebració i Tradició

Del 10 al 17 d’Agost: No te les Pots Perdre!

Les festes d’Agost d’Albalat de la Ribera estan a punt de començar, i aquest any prometen ser més emocionants que mai. Si et trobes a la zona o busques una excusa per gaudir de la cultura valenciana, aquestes festes són l’oportunitat perfecta.

Programa d’Activitats

Durant aquests vuit dies de celebració, es podran gaudir d’una gran varietat d’activitats per a tots els gustos i edats:

Correfocs: Un espectacle vibrant amb música, foc i dansa que captivarà als més aventurats.

Un espectacle vibrant amb música, foc i dansa que captivarà als més aventurats. Sopars Populars: Uneix-te als veïns i veïnes per a un sopar a l’aire lliure i gaudeix de la cuina local.

Uneix-te als veïns i veïnes per a un sopar a l’aire lliure i gaudeix de la cuina local. Concursos i Exposicions: Participa o observa les habilitats locals en diverses competències i mostra d’art.

Participa o observa les habilitats locals en diverses competències i mostra d’art. Processó del Crist de les Campanes: El moment culminant de les festes, aquesta processó religiosa i cultural és un esdeveniment que no et vols perdre.



Participa i Diverteix-te

A més de les activitats programades, les festes són una excel·lent oportunitat per explorar Albalat

de la Ribera, conèixer la seua gent i submergir-se en la cultura local. Sigues partícip de la comunitat, balla amb la música tradicional i deixa’t portar per l’esperit festiu.

Informació Pràctica:

Dates: Del 10 al 17 d’agost

Del 10 al 17 d’agost Lloc: Albalat de la Ribera

Albalat de la Ribera Accés: Obert a tothom, tant residents com visitants.

Les festes d’Agost d’Albalat de la Ribera són una celebració viva de la cultura i la comunitat. No et perdis aquesta oportunitat única per participar en una de les tradicions més estimades de la regió. Marca les

dates al teu calendari i prepara’t per una setmana inoblidable de diversió, cultura i amistat.

Per a més informació sobre el programa complet i detalls de l’organització, pots visitar la pàgina web de

l’ajuntament o els punts d’informació locals.