L’encreuament d’este carrer amb Pérez Galdós es tancarà al trànsit en l’horari d’obra i s’obrirà al pas per les nits

Hui han començat les obres de de renovació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram del carrer Mossén Grau.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, així com el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, han visitat les obres junt al responsable de l’empresa encarregada d’executar-les, Aguas de Valencia.

Cal destacar que l’encreuament del carrer Mossén Grau amb Pérez Galdós es tancarà al trànsit coincidint amb l’horari de treball d’obra per tal d’ubicar els materials, maquinàries i deixalles. Cada dia en acabar els treballs, este punt es tornarà a obrir al pas.

Els treballs consistiran en l’ampliació de les infraestructures hidràuliques tant per al subministrament d’aigua potable als habitatges com la substitució del col·lector de sanejament. Al mateix temps s’aprofitarà per a fer la repavimentació del carrer per a transformar-lo en plataforma única. D’esta manera es dona resposta a les demandes del veïnat, que havia manifestat la necessitat d’esta reurbanització, que es presentava en exposició pública el passat 19 de juliol.

Primerament es demoliran les voreres i la calçada de llambordes, i es rebaixarà uns 10 cm per a anivellar el carrer i donar un pendent lateral des de les façanes cap al centre de la calçada. Es delimitarà les zones per als vianants del carrer mitjançant una coloració diferent de la plataforma única.

El termini dels treballs, que està previst que dure un parell de mesos es divideix en dues fases, de manera que durant cadascuna d’elles s’execute la renovació de les xarxes de proveïment i sanejament d’un tram del carrer permetent-se l’accés de residents en l’altre tram. Es començarà primer en el tram de Reis Catòlics i es continuarà en una segona fase en la part de Major Sant Agustí fins al Casino dels Carreters. Una vegada es finalitze la llosa de base de formigó del tram de la primera fase, sobre la que se situarà el paviment imprés, es procedirà a obrir l’accés de veïns en aquest tram i es començaran els treballs en la segona fase.

Com ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, “és important fer esta obra que dona continuïtat al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible programat per a esta legislatura, que ha hagut d’ajornar-se per la pandèmia, però que continua sent una prioritat d’este govern i de la ciutat, com s’indica en l’Agenda Urbana 2030 d’Alzira”.

Estes obres no suposaran ninguna despesa per a les arques municipals, ja que formen part de les inversions de manteniment de l’empresa Aguas de Valencia.

El regidor d’Obres Públiques, Fernando Pascual ha manifestat que ‘Complim així amb la nostra paraula, donant solució a les inquietuds dels veïns d’aquest carrer. Millorem així la xarxa d’aigües i clavegueram i renovem la imatge d’aquest emblemàtic carrer de la nostra ciutat”